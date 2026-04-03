IBM та Arm оголосили про стратегічне партнерство для розробки двоархітектурних платформ для AI

3 апреля 2026 г., 11:45

Компанія IBM оголосила про початок стратегічної співпраці з Arm, метою якої є розробка апаратного забезпечення з подвійною архітектурою.



Це рішення покликане допомогти корпоративним клієнтам виконувати складні AI-навантаження та операції з інтенсивним використанням даних з вищим рівнем гнучкості та безпеки. Як повідомляється, партнерство об’єднує багаторічний досвід IBM у проєктуванні систем критичного рівня з лідерством Arm у створенні енергоефективних архітектур.



У межах цієї співпраці сторони планують розширити можливості для впровадження нових технологій, таких як процесор Telum II та прискорювач Spyre Accelerator. Тіна Таркуініо (Tina Tarquinio), головний продуктовий директор підрозділів IBM Z та LinuxONE, підкреслила, що цей крок є природним продовженням лідерства компанії в інноваціях систем. Вона зазначила, що метою є розширення вибору програмного забезпечення та покращення продуктивності систем при збереженні традиційної надійності, на яку покладаються клієнти мейнфреймів.



Мохамед Авад (Mohamed Awad), виконавчий віцепрезидент підрозділу Cloud AI Business Unit у Arm, додав, що розгалужена екосистема програмного забезпечення Arm тепер зможе охоплювати ширший спектр корпоративних середовищ. Це дасть організаціям більше інструментів для масштабування своїх робочих процесів. Співпраця фокусується на трьох основних напрямах: технологіях віртуалізації для запуску Arm-середовищ на платформах IBM, забезпеченні високої доступності та безпеки даних, а також на довгостроковому зростанні спільної екосистеми.



Крістіан Якобі (Christian Jacobi), головний технологічний директор та науковий співробітник IBM Systems Development, назвав цей момент новим етапом у розвитку поколінь систем IBM Z та LinuxONE. За його словами, інтегрований дизайн систем є потужною перевагою, яка тепер підсилюється екосистемою Arm. Патрік Мурхед (Patrick Moorhead), засновник та голова Moor Insights & Strategy, зауважив, що гнучкість та переносність навантажень стають такими ж критичними показниками, як і чиста продуктивність, що робить цей альянс вкрай своєчасним.



Альянс IBM та Arm є чітким сигналом про зміну парадигми в корпоративних обчисленнях. Традиційно закриті середовища мейнфреймів стають більш відкритими до альтернативних архітектур, що дозволяє розробникам переносити додатки, створені для енергоефективних мобільних чи хмарних чипів, безпосередньо у ядро корпоративної інфраструктури. Це дозволяє уникнути болючих компромісів між портативністю софту та максимальною надійністю заліза.



Для ринку це також означає посилення позицій архітектури Arm у боротьбі проти x86 у сегменті найбільш консервативних серверних систем. Поєднання обчислювальної логіки IBM з екосистемою Arm дозволить швидше масштабувати AI-рішення на рівні цілих галузей, таких як банкінг чи логістика. Основним ризиком залишається складність реалізації повної віртуалізації з низькими затримками, проте успіх цього проєкту може визначити вигляд корпоративної IT-інфраструктури на наступне десятиліття.

