TSMC можливо втратила від землетрусу до 20 000 пластин

24 января 2025 г., 12:35

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ComputerBase повідомляє, що під час землетрусу на Тайвані системи TSMC повели себе, як і очікувалося, і в основному були вимкнені без значних пошкоджень, однак могло постраждати до 20 000 пластин, що перебували у виробництві.

Нагадаємо, що землетрус силою 6,4 бали за шкалою Ріхтера стався в районі провінції Чіаї. Неподалік знаходиться науковий парк Тайнань, де розміщено багато заводів TSMC. Саме тут компанія виробляє чипи у варіантах N5/N4, а також N3.

За повідомленнями локальних ЗМІ, після перевірок заводам не було завдано жодної шкоди. Інфраструктура також не постраждала, електрика та вода були доступні в будь-який час. Втім, будівлі також спроектовані таким чином, щоб витримати землетрус магнітудою до 7 балів.

Однак це не стосується, або стосується лише частково, встановленого в них чутливого технічного обладнання, яке ідеально відкалібровано.

Зазначається, що від 10 000 до 20 000 пластин звучить як дуже велика цифра, але це лише незначна частка від загального обсягу виробництва TSMC. За останній квартал компанія доставила 3418 мільйона пластин, що відповідає пропускній здатності близько 37 000 пластин на день. Оскільки частина пластин навряд чи буде повністю втрачена, подальший ремонт і перекалібрування систем, а також їх перезапуск коштують більше, оскільки на це потрібен час. У підсумку можна сказати, що фінансовий вплив, тим не менш, буде керованим і частково покриватиметься страховкою.

Останній великий землетрус на Тайвані у квітні 2024 року залишив TSMC зі збитками, еквівалентними 92 мільйонам доларів. Тоді також постраждали системи компанії від поштовхів з магнітудою близько 5 балів, і знадобилося близько трьох днів, щоб усі системи знову запрацювали. Навіть тоді було заявлено, що утилізації підлягали лише деякі пластини, які безпосередньо перебували в процесі обробки.

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