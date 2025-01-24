Зміна коду Linux може скоротити енергоспоживання дата-центрів на 30%

24 января 2025 г., 11:45

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Зміна 30 рядків коду в Linux може скоротити споживання енергії в деяких центрах обробки даних на 30%, стверджують дослідники. Вчені-комп'ютерники з Університету Ватерлоо (Канада) стверджують, що невелика зміна коду Linux, що використовується в багатьох дата-центрах для обробки пакетів мережевого трафіку, може призвести до значного зниження енергоспоживання. Операційна система з відкритим вихідним кодом Linux є найбільш поширеною ОС для серверів центрів обробки даних.



Під час свого дослідження Мартін Карстен (Martin Karsten), професор інформатики математичного факультету Університету Ватерлоо, та аспірант факультету інформатики Пітер Цай (Peter Cai) виявили, що спосіб оброблення пакетів мережевого трафіку в центрах оброблення даних є неефективним, і вигадали невелику зміну, яка дасть змогу зробити його набагато ефективнішим.



«Ми нічого не додавали, - каже Мартін Карстен. Ми просто змінили порядок дій, що призвело до набагато ефективнішого використання кешу процесора центру обробки даних. Це схоже на перебудову конвеєра на виробничому підприємстві, щоб не змушувати людей постійно бігати туди-сюди».



Мартін Карстен об'єднався з Джо Дамато (Joe Damato), видатним інженером компанії Fastly, що спеціалізується на мережах доставлення контенту, щоб розробити невелику ділянку коду - приблизно 30 рядків - яка поліпшить обробку мережевого трафіку в Linux. За словами дослідників, якщо новий метод буде прийнято на озброєння, він зможе знизити енергоспоживання важливих операцій центру обробки даних на 30%.



Команда перевірила ефективність свого рішення і представила його на розгляд Linux, а код опублікували цього місяця у складі новітнього ядра Linux версії 6.13.



«Усі ці великі компанії - Amazon, Google, Meta - тією чи іншою мірою використовують Linux, але вони дуже прискіпливі до того, як саме вони вирішили його використовувати, - каже Мартін Карстен. Якщо вони вирішать «увімкнути» наш метод у своїх дата-центрах, це може заощадити гігават-години енергії по всьому світу. Це може позитивно позначитися майже на кожному запиті на обслуговування, який відбувається в Інтернеті».



Університет Ватерлоо будує екологічну серверну кімнату в новому математичному корпусі, і Мартін Карстен вважає, що дослідження в галузі сталого розвитку мають бути пріоритетними для комп'ютерних учених. «Ми всі повинні зіграти свою роль у побудові екологічнішого майбутнього», - сказав він.



Linux Foundation, яка контролює розробку ОС Linux, є одним із засновників Green Software Foundation, організації, створеної для вивчення способів розробки «зеленого програмного забезпечення» - коду, що знижує споживання енергії.

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