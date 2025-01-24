Главная » Новости Acer представила три нові ноутбуки лінійки Chromebook для освітніх закладів 24 января 2025 г., 13:35 0

Tweet Компанія Acer повідомила про розширення лінійки пристроїв Chromebook для освітніх потреб. Асортимент поповнили три нові ноутбуки та один планшет. Розробники застосували найновітніші технології та вжили всіх можливих заходів, аби досягти максимальних надійності, продуктивності й універсальності пристроїв, а також зменшити вартість володіння ними. Використання таких пристроїв допоможе освітянам значно покращити умови викладання, а учням – досягти більших успіхів у навчанні.



«Робота з пристроями Acer Chromebook стала невіддільною частиною навчання в дитячих садках і школах, – заявив Джеймс Лін (James Lin), генеральний директор підрозділу з виробництва ноутбуків компанії Acer – Нові пристрої лінійки Acer Chromebook пропонують учням широкі можливості колективної роботи та вільний доступ до інформації, а також дають їм змогу вийти зі стін навчальних закладів краще підготованими до роботи з новими засобами й технологіями. Викладачі та керівники навчальних закладів отримають пристрої, що допоможуть їхнім підопічним досягати ще кращих результатів».



Лінійку пристроїв Acer Chromebook для освітніх потреб поповнили ноутбуки-трансформери Acer Chromebook Spin 512 (діагональ екрана – 12,2 дюйма) і Acer Chromebook Spin 511 (діагональ екрана – 11,6 дюйма), а також ноутбук традиційної конструкції Acer Chromebook 511 (діагональ екрана – 11,6 дюйма). Усі три ноутбуки Acer Chromebook оснащено процесорами Intel N250 і клавішею Quick Insert, яка забезпечує миттєвий доступ до найважливіших функцій операційної системи ChromeOS.



Розробники застосували нові технології та вжили низку конструктивних заходів, аби забезпечити максимальну міцність конструкції й в такий спосіб захистити навчальні заклади від зайвих витрат. Окрім того, вони передбачили декілька додаткових технологічних можливостей, які стануть у пригоді учням.



Завдяки своїй міцній конструкції пристрої лінійки Acer Chromebook зможуть витримати неправильне використання без серйозних пошкоджень. Щоб убезпечити пристрої від наслідків інтенсивного та необережного користування, розробники розмістили спеціальні скоби вздовж рідкокристалічної матриці та портів вводу/виводу. Також було змінено конструкцію порту USB Type-C: тепер він являє собою модуль, який можна швидше полагодити або замінити. Це дає змогу скоротити тривалість простою пристроїв у разі ремонту та зменшити загальну вартість володіння ними. Крім того, порт отримав чітке маркування, що допоможе учням швидше знаходити його для заряджання.



Нові ноутбуки лінійки Chromebook мають обслуговувану клавіатуру, яку за потреби можна легко зняти й замінити, відкрутивши два гвинти. Завдяки продуманій конструкції механічних перемикачів учням буде непросто зняти клавіші навіть умисно, тоді як фахівці зможуть легко полагодити їх за потреби. Ноутбуки мають унікальну дренажну систему, що надійно захищає їхні внутрішні компоненти від пошкодження пролитою водою. Ця система може відвести до 330 мл води. Розробники оснастили ноутбуки Chromebook двома гумовими ніжками й заокруглили краї, аби користувачі могли міцніше утримувати пристрої під час перенесення.



Як і решта пристроїв лінійки Acer Chromebook для використання в дитячих садках і школах, ці ноутбуки мають ударостійкі корпуси, що відповідають вимогам стандарту MIL-STD-810H і впевнено долають виклики, які можуть виникнути під час повсякденного користування. Завдяки зміцненому внутрішньому каркасу стільникової конструкції та продуманій формі кутів з амортизаторами, що ефективно поглинають енергію удару, ноутбуки захищені від падіння з висоти до 122 см. Також варто зазначити, що пристрої Acer Chromebook повністю відповідають вимогам стандарту безпеки ASTM для іграшок, тож ними зможуть безпечно користуватися навіть діти молодшого віку.



Ноутбук традиційної конструкції Acer Chromebook 511 підходить для ознайомлення учнів із сучасними технологіями. Завдяки надзвичайній компактності пристрій вирізняється зручністю в зберіганні та транспортуванні, тож він стане помічником у лабораторному та індивідуальному навчанні. Ноутбук оснащено дисплеєм на основі IPS-матриці з діагоналлю 11,6 дюйма та світлодіодним підсвічуванням. Залежно від моделі дисплей має роздільну здатність HD (1366×768) або Full HD (1920×1080) і може підтримувати технологію сенсорного керування. Широкий модельний ряд дасть клієнтам змогу підібрати оптимальний варіант з урахуванням своїх потреб і матеріальних можливостей.



Обидва нові ноутбуки-трансформери оснащено міцними шарнірами, що обертаються на 360°. Завдяки цьому їх можна використовувати в різних режимах, зокрема як планшет для читання та ведення нотаток. Ноутбук Acer Chromebook Spin 511 має дисплей на основі IPS-матриці з діагоналлю 11,6 дюйма та співвідношенням сторін 16:9. Залежно від моделі екран має роздільну здатність HD (1366×768) або Full HD (1920×1080). Ноутбук Acer Chromebook Spin 512 оснащено дисплеєм на основі IPS-матриці з діагоналлю 12,2 дюйма, співвідношенням сторін 16:10 та роздільною здатністю WUXGA (1920×1200). Завдяки такому екрану користувачі зможуть досягти більшої продуктивності, виконуючи найрізноманітніші завдання. Обидва ноутбуки-трансформери мають сенсорні дисплеї, які виготовлено зі скла Corning Gorilla Glass з антимікробним покриттям. За потреби клієнти зможуть додатково придбати стилус USI 2.0, за допомогою якого можна писати, малювати, робити нотатки та створювати ескізи. Для заряджання стилуса буде достатньо помістити його у вбудований тримач. Екран ноутбука Acer Chromebook Spin 512 успішно пройшов сертифікацію на відповідність вимогам стандарту TÜV Rheinland Eyesafe, який регламентує рівень шкідливого блакитного випромінювання.



Усі три нові ноутбуки лінійки Chromebook можуть працювати в автономному режимі до 10 годин і мають функцію швидкого заряджання.



Фахівці компанії Acer подбали про захист довкілля, тому корпуси пристроїв Chromebook містять повторно перероблений пластик, а їхнє опаковання виготовлено з екологічного формованого картону. Крім того, вироби мають високу енергоефективність. Нові пристрої оснащено водостійкими сенсорними панелями OceanGlass із переробленого океанічного пластику. Також варто зазначити, що вони успішно пройшли реєстрацію в списку EPEAT і сертифікацію на відповідність стандартам TCO та Energy Star.



Нові ноутбуки лінійки Acer Chromebook дадуть користувачам змогу оцінити всі переваги надійного, безпечного та швидкісного підключення до мереж Wi-Fi 7 або Wi-Fi 6E. Крім того, у деяких виконаннях пристрої можуть мати вбудований модуль зв’язку стандарту 4G LTE, який забезпечить швидкий і надійний доступ до освітніх програм навіть там, де неможливо під'єднатися до мережі Wi-Fi. Ноутбуки мають преміальні вебкамери формату 1080p, що підтримують інтелектуальні технології Blue Glass Lens і Temporal Noise Reduction, які значно покращують якість зображення навіть за слабкого освітлення. Завдяки цьому користувачам буде легше навчатися в дистанційному форматі. Усі три ноутбуки Acer Chromebook мають шторку для захисту конфіденційності користувача, а ноутбуки-трансформери (Chromebook Spin 511 і Chromebook Spin 512) також можуть мати спрямовану назовні додаткову камеру з високою роздільною здатністю.



Нові ноутбуки Acer Chromebook оснащено роз’ємом HDMI та двома портами USB Type-C. Такий набір засобів підключення дає змогу користуватися всіма необхідними периферійними пристроями навіть під час заряджання. Крім того, забезпечено можливість проєктування зображень за допомогою порту HDMI та підтримку програми Cast Moderator, якою можна користуватися в бездротовому режимі. Завдяки цій особливості учні зможуть легко проєктувати зображення на екран із дозволу викладача.



Нові пристрої лінійки Acer Chromebook доступні як для окремих шкіл, так і для мереж шкільних закладів із ліцензією Chrome Education Upgrade. З її допомогою клієнтам буде легше розгорнути та адаптувати до своїх потреб увесь набір апаратного забезпечення, а також захистити його й налагодити інформаційно-технічну підтримку. Ліцензія забезпечує надійний захист конфіденційних даних, щоб адміністратори, викладачі й учні могли зосередитися безпосередньо на роботі з пристроями Chromebook. Фахівці відділів інформаційно-технічного забезпечення зможуть легко реєструвати вироби Acer Chromebook за допомогою функції автоматичної реєстрації, а також безперешкодно керувати багатьма пристроями й надавати організаційну підтримку користувачам.



Планшет Acer Chromebook Tab 311 призначено переважно для освітніх потреб. Цей простий, доступний і безпечний пристрій допоможе учням відкрити світ високих технологій. З новим планшетом лінійки Acer Chromebook користувачі зможуть робити нотатки, виконувати колективні завдання й вести потокову трансляцію протягом усього робочого дня, адже він поєднує потужність, надійність і автономність. Корпус пристрою вирізняється не тільки елегантним дизайном, але й невеликими розмірами, тож він приємно здивує клієнтів своєю портативністю.



Планшет Acer Chromebook Tab 311 оснащено процесором MediaTek Kompanio 520, який забезпечує плавну роботу й високу продуктивність. Місткість сховища пристрою може сягати 128 ГБ, а обсяг оперативної пам’яті LPDDR4X – 8 ГБ. Окрім того, наявний слот для карток пам’яті MicroSD до 2 ТБ. Завдяки такому набору компонентів планшет впорається із широким спектром ресурсомістких завдань. Пристрій оснащено дисплеєм на основі IPS-матриці з діагоналлю 10,95 дюйма, роздільною здатністю WUXGA (1920×1200) і вбудованою сенсорною панеллю. Екран здатен відтворювати яскраві зображення з частотою 60 Гц. Подвійні динаміки забезпечують звучання під час відтворення будь-яких мультимедійних матеріалів, тож можна сказати, що пристрій однаково добре підходить як для навчання, так і для розваг.



Попри високу міцність, планшет важить 610 г, а товщина його корпусу становить 9,05 мм. Це приємно здивує клієнтів, які цінують портативність. Пристрій успішно пройшов випробування на відповідність вимогам військового стандарту міцності MIL-STD-810H, тож він гідно долатиме виклики повсякденного користування. Місткість акумулятора планшета з лінійки Acer Chromebook сягає 8000 мА­­·год. Це забезпечує автономну роботу протягом 10 год, щоб учні могли користуватися ним протягом усього робочого дня.



Планшет Acer Chromebook Tab 311 сумісний зі стилусом USI 2.0, який можна придбати окремо (на пристрої передбачено для нього спеціальний тримач), клавіатурою-обкладинкою, чохлом-текою та регульованою підставкою, яку можна встановлювати з різними кутами нахилу. Завдяки такому асортименту приладдя учні зможуть переходити від друку до малювання або перегляду різноманітних матеріалів. Планшет має фронтальну й зовнішню камери з роздільною здатністю 2 та 5 Мп відповідно. Зовнішня камера має функцію автоматичного фокусування, тому вона стане помічницею під час дистанційного навчання, а також полегшить створення записів про важливі події та реєстрацію даних. Розробники подбали, аби користувачі могли під'єднатися до Інтернету будь-де й будь-коли, тому планшет оснащено модулями зв’язку Wi-Fi 6 і Bluetooth 5.3. Деякі моделі також можуть мати модуль зв’язку стандарту 4G LTE.



Ноутбук Acer Chromebook Spin 512 (R857T) надійде в продаж в Україні у липні 2025 року (початкова ціна – 28999 грн);



Ноутбук Acer Chromebook Spin 511 (R757T) надійде в продаж в Україні у липні 2025 року (початкова ціна – 27399 грн);



Ноутбук Acer Chromebook 511 (C737) надійде в продаж в Україні у липні 2025 року (початкова ціна – 23499 грн);



Планшет Acer Chromebook Tab 311 надійде в продаж в Україні у липні 2025 року (початкова ціна – 17999 грн). Комп’ютерний розум: генеративний штучний інтелект у рішеннях AWS 0

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