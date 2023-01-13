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Gartner: світові поставки ПК знизилися на 28,5% в IV кв 2022 р. і на 16,2% за рік

13 января 2023 г., 14:35
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IDC: поставки ПК продовжували падати протягом IV кв, відновлення очікується лише у 2024 році

Згідно з попередніми результатами компанії Gartner світові поставки ПК в четвертому кварталі 2022 року склали 65,3 млн одиниць, що на 28,5% менше, ніж торік. Це найбільше квартальне падіння поставок з того часу, як Gartner почав відстежувати ринок ПК в середині 1990-х років. За рік поставки ПК досягли 286,2 млн одиниць, що на 16,2% менше, ніж у 2021 році.

«Очікування глобальної рецесії, зростання інфляції і підвищення процентних ставок зробили великий вплив на попит на ПК, - сказав Мікако Кітагава (Mikako Kitagawa), директор-аналітик Gartner. - Оскільки багато споживачів вже мають відносно нові ПК, які були придбані під час пандемії, відсутність цінової доступності витісняє будь-яку мотивацію до покупки, в результаті чого споживчий попит на ПК впав до найнижчого рівня за останні роки».

«На ринок корпоративних ПК також впливає уповільнення економіки, - додав Кітагава. - Попит на ПК серед підприємств почав знижуватися в третьому кварталі 2022 року, але зараз ринок перейшов від м'якого тренду до погіршення. Корпоративні покупці продовжують життєвий цикл ПК і відкладають покупки, а це означає, що бізнес-ринок, швидше за все, не повернеться до зростання до 2024 року».

Водночас у першій половині 2022 року почали формуватися високі рівні запасів ПК, які стали вузьким місцем для ринку. Низька пропозиція продуктів, викликана високим попитом і перебоями в ланцюжку поставок протягом 2021 року, швидко перетворилася на надлишок пропозиції, як тільки попит швидко і значно сповільнився.

IDC: поставки ПК продовжували падати протягом IV кв, відновлення очікується лише у 2024 році


У четвертому кварталі 2022 року трійка найбільших постачальників на світовому ринку ПК залишилася незмінною, а Lenovo зберегла перше місце за обсягами поставок.

Попри те, що Lenovo зберегла 24% частку ринку, компанія пережила найкрутіше падіння з моменту початку відстеження ринку ПК компанією Gartner. Поставки Lenovo впали у всіх регіонах, крім Японії, а в регіоні EMEA і Латинській Америці - більш ніж на 30%.

HP і Dell також пережили історично різке падіння. Перша найбільше постраждала на ринку EMEA, де поставки скоротилися на 44% в річному обчисленні. Для другої слабкий попит на ринку великого бізнесу вплинув на поставки в другій половині 2022 року.

Ринок ПК у США скоротився на 20,5% в четвертому кварталі, зафіксувавши шостий квартал поспіль зниження поставок. Повторюючи тенденцію світового ринку, як споживчі, так і бізнес-витрати на ПК сповільнилися через економічні умови.

«Навіть коли постачальники пропонували високі знижки на ПК під час святкового сезону, намагаючись знизити запаси, споживачі не стали економити свої гроші», - наголосив Кітагава.

Компанія HP зайняла перше місце на американському ринку ПК за обсягом поставок з часткою ринку 26,8%. За нею слідує Dell з 23,4%.

Ринок ПК в регіоні EMEA зазнав історичного падіння на 37,2% в річному обчисленні, що пов'язано з політичними заворушеннями, інфляційним тиском, підвищенням процентних ставок і очікуваною рецесією.

«Спад такого масштабу відбувається тільки тоді, коли ринковий попит фактично зупиняється, - підкреслив Кітагава. - Довіра бізнесу та споживачів в регіоні EMEA впала, що призвело до величезного падіння попиту на ПК. Масштабне збільшення запасів також сильно обмежило можливості продажу, оскільки продавці зосередилися на переміщенні старих запасів».

Ринок Азійсько-тихоокеанський регіону, за винятком Японії, скоротився на 29,4% в річному обчисленні, в основному за рахунок Китаю. Хоча четвертий квартал традиційно є піковим сезоном для китайського сегмента бізнес-комп'ютерів, скорочення бюджету урядом і невизначеність щодо зміни політики у зв'язку з COVID призвели до значного падіння загального попиту на комп'ютери.

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