Трамп подписал указ, нацеленный на ослабление правовой защиты социальных платформ

29 мая 2020 г., 13:33

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Президент Дональд Трамп в четверг подписал административный указ об ограничение правовой защиты, которая ограждает социальные сети от ответственности за контент, размещаемый в них пользователями.



«В настоящее время такие гиганты социальных сетей, как Twitter, пользуются беспрецедентной защитой от ответственности на основании того, что они якобы являются нейтральными платформами, что не соответствует истине, – сказал Трамп в Овальном кабинете. – Это несправедливо, и мы сыты этим по горло».



Приказ относится к части Закона об этике коммуникаций (Communications Decency Act), известной как Раздел 230, которая предоставляет технологическим платформам широкие гарантии иммунитета от гражданских исков в отношении написанного пользователями. Он предписывает Министерству торговли нажать на Федеральную комиссию по связи (FCC), чтобы создать новые правила для снятия этого правового щита. Кроме того он просит FCC сообщить об актах политической предвзятости, собранных Белым домом.



Несмотря на административный указ, президент всё ещё не имеет односторонних полномочий по регулированию технологических компаний и платформ социальных сетей. Любые действительно строгие ограничения Раздела 230 почти наверняка потребуют действий со стороны Конгресса. Генеральный прокурор Билл Барр (Bill Barr) сказал, что администрация со своей стороны также готовит соответствующий законопроект.



На этой неделе федеральный апелляционный суд, в постановлении по делу, возбужденному консервативными активистами против владельцев социальных сетей, подтвердил, что частные веб-сайты не являются публичными пространствами, а компании социальных сетей не имеют обязательств по Первой поправке.



Раздел 230 уже давно и активно критикуется представителями всего политического спектра, которые утверждают, что он позволяет соцплатформам уклоняться от социальных обязанностей предотвращения распространения вредоносной и ложной информации в Интернете. Его авторы хотели прояснить, что онлайн-сервисы могут активно модерировать контент своих пользователей, не принимая ответственность за него, хотя платформы всё же обязаны контролировать некоторые моменты, такие как соблюдение авторских прав.

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