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В марте глобальные загрузки мобильных игр выросли на треть

29 мая 2020 г., 12:55
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В марте глобальные загрузки мобильных игр выросли на треть

App Annie, платформа, анализирующая мобильные данные, совместно с международной исследовательской и консалтинговой компанией IDC подготовила отчет о состоянии игровой индустрии в первом квартале.

В 2020 г. траты пользователей на мобильные игры позволили мобайлу упрочить свои позиции, превысив расходы на PC/Mac в 2,8 раз и в 3,2 раза на игровых консолях.

На игры в первом квартале пришлось почти 70% потраченных средств в магазинах iOS App Store и Google Play и около 40% от общего количества загрузок. За год потраченная сумма практически не изменилась: если в I квартале 2019 г. на двух платформах пользователи оставили 16.3 млрд. долл., в 2020 г. эта цифра составила 16,6 млрд. долл. При этом пользователи iOS тратят в мобильных играх почти вдвое больше, чем пользователи Android: 9,9 млрд. долл. в первом квартале года пришлось на App Store и 6,7 млрд. долл. на Google Play.

Больше всего пользователи тратят на многопользовательские игры с возможностью объединяться и общаться. Особенно заметен этот тренд стал во время вынужденной самоизоляции, когда игры стали не только развлечением, но и способом социализации. На платформе iOS первое место занимает китайская Game For Peace, на Android – южнокорейская Lineage 2, среди игр на консоли Nintendo Switch безусловно лидирует хит последнего месяца Animal Crossing: New Horizons.

COVID-19 позволил рынку мобильных игр укрепить свои позиции: загрузки за неделю в марте (неделя с 29 марта) достигли исторического максимума в 1,1 млрд скачиваний. В целом, в марте пользователи во всем мире загружали на 35% больше игр, чем в январе текущего года.

В марте глобальные загрузки мобильных игр выросли на треть


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