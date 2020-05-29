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Cisco поглотила разработчика ПО ThousandEyes за 1 млрд долл.

29 мая 2020 г., 14:05
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Компания Cisco продолжила череду покупок производителей программного обеспечения. На этот раз в ее поле зрения попала калифорнийская ThousandEyes.

Официально финансовые условия сделки не сообщается, но с учетом недавней оценки стартапа в 670 млн долл, аналитики Bloomberg предположили, что речь идет о сумме около 1 млрд долл. Венчурными инвесторами выступали GV (ранее Google Ventures), Salesforce Ventures и Sequoia.

Компания ThousandEyes была основана в 2010 году Мохитом Ладом (Mohit Lad) и Рикардо Оливейрой (Ricardo Oliveira), которые в свое время работали в Калифорнийском университете в Лос-Анджелесе. Основной разработкой стартапа является так называемый «синтетический» мониторинг характеристик сети, включая анализ динамических протоколов маршрутизации, системы доменных имен, и работы протоколов http и https.

ThousandEyes станет частью нового подразделения Cisco Networking Services, которым руководит Тодд Найтингейл, говорится в сообщении компании.

В 2017 году Cisco приобрела AppDynamics за 3,7 млрд долл., что фактически привело к появлению программного обеспечения в портфеле компании. Затем последовала покупка Broadsoft за 1,9 млрд долл. в том же году и Duo Security за 2,35 млрд долл. в 2018 г.

Сделка с ThousandEyes была первой для Cisco полностью проведенной в режиме онлайн, это был единственный вариант взаимодействия с учетом требований, возникших в марте.

«Было трудно заключить подобную сделку, даже не входя в одну и ту же комнату, чтобы заниматься технологической и бизнес-проверкой», - заявил Тодд Найтингейл, старший вице-президент и генеральный менеджер по корпоративным сетям и облачным технологиям в Cisco.

ThousandEyes имеет тысячи пользователей сегодня и среди ее клиентов Microsoft, Slack, PayPal и Lyft.

«Мы видели настолько сильное влияние оказывает наша технология на рынок, поэтому искали решение, как справиться со спросом, и это было одной из причин, по которой мы ускорили процессы, сопряженные со сделкой», - заявил Лад каналу CNBC.


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