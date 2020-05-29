Cisco поглотила разработчика ПО ThousandEyes за 1 млрд долл.

29 мая 2020 г., 14:05

0

Tweet

Компания Cisco продолжила череду покупок производителей программного обеспечения. На этот раз в ее поле зрения попала калифорнийская ThousandEyes.



Официально финансовые условия сделки не сообщается, но с учетом недавней оценки стартапа в 670 млн долл, аналитики Bloomberg предположили, что речь идет о сумме около 1 млрд долл. Венчурными инвесторами выступали GV (ранее Google Ventures), Salesforce Ventures и Sequoia.



Компания ThousandEyes была основана в 2010 году Мохитом Ладом (Mohit Lad) и Рикардо Оливейрой (Ricardo Oliveira), которые в свое время работали в Калифорнийском университете в Лос-Анджелесе. Основной разработкой стартапа является так называемый «синтетический» мониторинг характеристик сети, включая анализ динамических протоколов маршрутизации, системы доменных имен, и работы протоколов http и https.



ThousandEyes станет частью нового подразделения Cisco Networking Services, которым руководит Тодд Найтингейл, говорится в сообщении компании.



В 2017 году Cisco приобрела AppDynamics за 3,7 млрд долл., что фактически привело к появлению программного обеспечения в портфеле компании. Затем последовала покупка Broadsoft за 1,9 млрд долл. в том же году и Duo Security за 2,35 млрд долл. в 2018 г.



Сделка с ThousandEyes была первой для Cisco полностью проведенной в режиме онлайн, это был единственный вариант взаимодействия с учетом требований, возникших в марте.



«Было трудно заключить подобную сделку, даже не входя в одну и ту же комнату, чтобы заниматься технологической и бизнес-проверкой», - заявил Тодд Найтингейл, старший вице-президент и генеральный менеджер по корпоративным сетям и облачным технологиям в Cisco.



ThousandEyes имеет тысячи пользователей сегодня и среди ее клиентов Microsoft, Slack, PayPal и Lyft.



«Мы видели настолько сильное влияние оказывает наша технология на рынок, поэтому искали решение, как справиться со спросом, и это было одной из причин, по которой мы ускорили процессы, сопряженные со сделкой», - заявил Лад каналу CNBC.

Вы можете подписаться на наш Telegram-канал для получения наиболее интересной информации

0

Tweet