Google представила безкодовий інструмент Opal для створення АІ-застосунків

28 июля 2025 г., 11:45

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Компанія Google представила новий інструмент штучного інтелекту під назвою Opal, який дозволяє користувачам створювати прості застосунки без написання жодного коду.

Користувачі можуть ввести опис завдання, яке має виконувати їхній застосунок, природною мовою. Також можна надати будь-які додаткові дані, необхідні для виконання завдання, а також підключити зовнішні інструменти. Сервіс використовує надані дані для автоматичного генерування простого застосунку. Застосунок стає доступним через посилання для спільного доступу, схожі на ті, що використовуються Google Docs.

За бажанням, користувачі можуть редагувати згенерований Opal застосунок перед публікацією, використовуючи візуальний редактор. Редактор представляє застосунок як сукупність карток на віртуальному полотні. Деякі картки описують вхідні дані, які приймає застосунок, тоді як інші контролюють, як він обробляє ці дані. Візуальний редактор дозволяє поєднувати кілька етапів обробки даних. Наприклад, користувач може змусити застосунок генерувати опис продукту, а потім створювати рекламний відеоролик на основі цього опису. Користувачі можуть налаштовувати виконання таких завдань, вводячи інструкції природною мовою через візуальний редактор Opal.

За своєю суттю, Opal покладається на декілька моделей АІ для генерування застосунків. Google не уточнила, які саме алгоритми використовуються. Одним з кандидатів є нещодавно представлена компанією велика мовна модель Gemini 2.5 Pro, яка особливо добре підходить для завдань з розробки застосунків та встановила рекорд у популярному бенчмарку LMArena для вимірювання навичок кодування LLM. Однак, враховуючи, що Opal орієнтований на створення простих застосунків, він може не вимагати передових функцій програмування, пропонованих Gemini 2.5 Pro. Google, можливо, використовує менш потужну, але більш енергоефективну модель кодування для цього інструменту. Функції генерації кліпів Opal, ймовірно, базуються на одному з відеоалгоритмів Veo компанії.

На момент запуску Opal доступний користувачам у США через програму публічного бета-тестування. Доступ до інструменту можна отримати через Google Labs.

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