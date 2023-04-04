Tesla повідомила про рекордні квартальні поставки авто

4 апреля 2023 г., 12:35

0

Tweet

Tesla опублікувала дані про рекордні квартальні поставки автомобілів, але зростання продажів в порівнянні з попереднім кварталом було скромним, незважаючи на зниження цін, оскільки зростаюча конкуренція і похмурі економічні перспективи вплинули на нього.





Як повідомляє Reuters, за перші три місяці цього року Tesla поставила 422 875 автомобілів, що на 4% більше, ніж у попередньому кварталі. Це також на 36% більше, ніж рік тому. У січні генеральний директор Ілон Маск заявив, що цього року Tesla може досягти 2 мільйонів поставок автомобілів, що на 52% перевищить показники минулого року.





У січні Tesla знизила ціни по всьому світу на 20%, розв’язавши цінову війну після того, як не виконала прогнози Уолл-стріт щодо поставок на 2022 рік. Базова Model Y, яка раніше продавалася за 65 990 дол., тепер коштує 54 990 дол.





Скорочення витрат Tesla в Китаї розпалило цінову війну, коли китайські конкуренти, включаючи BYD і Xpeng, знизили ціни, щоб захистити свою частку ринку на тлі ослаблення попиту.





На частку лідера ринку BYD припадає 41% продажів так званих нових енергетичних автомобілів на найбільшому автомобільному ринку світу за перші два місяці року. Частка Tesla склала лише 8% у Китаї.





Маск попередив, що перспектива рецесії і підвищення процентних ставок означає, що виробник електромобілів може знизити ціни, щоб підтримати зростання за рахунок прибутку.





Цього року акції Tesla злетіли більш ніж на 68% на сподіваннях, що компанія виграє цінову війну, яку вона розпочала, хоча акції залишаються більш ніж на 50% нижче своєї пиковоїм відмітки в листопаді 2021 року.





Акції впали після дня інвестора Tesla 1 березня, коли Маск мало говорив про те, як скоро виробник електромобілів може випустити більш доступний транспортний засіб для масового ринку.

Провідні рішення Transcend для професійних вбудованих рішень