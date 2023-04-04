Kioxia розробила NAND із комірками на 7 біт

4 апреля 2023 г., 13:25

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Дослідники Kioxia отримали підтвердження працездатності NAND, де у кожній комірці може зберігатися 7 біт. Це досягається завдяки розпізнаванню 128 рівнів заряду, що знаходиться у комірці. У проведеному для цього експерименті напівпровідниковий матеріал був охолоджений до температури -196° C.



У нині широко поширеній NAND для каналу в транзисторі комірці пам'яті використовується полікремній. А в процесі читання бітове значення комірці визначається шляхом виміру порогової напруги (Vth). У міру збільшення кількості бітових рівнів читання також збільшується шум, що призводить до розмиття сигналу читання. Тому полікремній був замінений дослідниками Kioxia на вирощений епітаксійно монокристалічний кремній, що знижує шум зчитування на дві третини в порівнянні з полікремнієм. Однак для комерційного впровадження такої розробки необхідно досягти її працездатності за кімнатної температури.



Японський стартап Floadia також працює над створенням енергонезалежної пам'яті зі зберіганням у комірці 7 біт. Але для цього використовується чіп архітектури обчислень у пам'яті на базі матеріалу SONOS (silicon-oxide-nitride-oxide-silicon). Принцип роботи полягає в тому, що ваги нейронної мережі зберігають в незалежній пам'яті та паралельно виконується велика кількість обчислень з множенням і накопиченням, пропускаючи струм через масив пам'яті. Цей метод призначений для мікроконтролерів у периферійних пристроях.

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