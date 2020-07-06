За четыре месяца использование облачных сервисов промышленностью выросло на 144%

6 июля 2020 г., 14:35

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Чтобы определить, какие изменения произошли в использовании облачных сервисов во время карантина, компания McAfee проанализировала данные более чем 30 млн. пользователей Mvision Cloud по всему миру в период с января по апрель. Ниже приведены некоторые выводы отчета McAfee Cloud adoption and risk (PDF, EN).

Использование облачных сервисов в среднем увеличилось на 50% во всех отраслях. Что касается отдельных сфер деятельности, то в промышленности рост составил 144%; в образовании – 114%; в недвижимости и строительстве – 63%. Государственные компании стали использовать облачные сервисы на 45% больше; финансовый сектор – на 36%.

Сервисы совместной работы, такие как Microsoft Teams, Zoom, Slack и другие, продемонстрировали наибольший рост. Например, использование Cisco Webex выросло на 600%, Zoom – на 350%, а Microsoft Teams – на 300%.

Вдвое увеличилось использование облачных сервисов со сторонних (некорпоративных) устройств.

Количество угроз со стороны злоумышленников, нацеленных на облачные сервисы, выросло на 630%. В основном, угрозы сконцентрированы вокруг сервисов для совместной работы. В десятку стран-источников атак вошли (по убыванию): Таиланд, США, Китай, Индия, Бразилия, Россия, Лаос, Мексика, Новая Каледония, Вьетнам.

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