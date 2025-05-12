Телевізори LG серії 2025 QNED evo розпізнають голоси окремих користувачів

12 мая 2025 г., 15:35

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За повідомленням LG Electronics (LG), компанія розпочинає запуск серії 2025 QNED evo, націленої на сегмент преміальних LCD-телевізорів. Новинку оснащено технологію Mini LED, найновішим процесором α (Alpha) AI та вдосконаленої платформою webOS.



Сертифіковані компанією Intertek за 100-відсотковий обсяг кольору, ці телевізори відтворюють насичені, реалістичні кольори як у яскравих, так і в темних умовах. Завдяки запатентованому рішенню Dynamic QNED Color, що замінює технологію квантових точок, глядачі насолоджуватимуться винятковою глибиною, чіткістю та точністю зображення за будь-яких умов освітлення.



Завдяки технології Mini LED у поєднанні з процесором Alpha AI моделі QNED evo забезпечують точне керування підсвічуванням, підвищуючи контрастність і точність зображення для глибших чорних тонів, яскравіших акцентів і збалансованої якості картинки. Алгоритми штучного інтелекту ефективно керують кожною зоною, підвищуючи загальну продуктивність і доповнюючи захопливі візуальні ефекти технології Mini LED.



Щоб ще більше покращити зображення та звук, технологія LG AI Picture Pro оптимізує деталізацію, глибину та точність, ретельно налаштовуючи кожну сцену за допомогою складної обробки для досягнення найкращої якості у всьому контенті.



Функція AI Object Enhancer розпізнає й удосконалює обличчя, тіла та ключові елементи сцени, додаючи їм більшої деталізації та природності. Технологія Dynamic Tone Mapping Pro ділить кожен кадр на блоки та тонко налаштовує яскравість і контрастність, створюючи ще більш насичене й реалістичне зображення. Доповнюючи ці вдосконалення, функція AI Sound Pro занурює глядачів у віртуальне об'ємне звучання формату 9.1.2, посилюючи глибину та просторову чіткість через вбудовані динаміки телевізора.



Лінійка також вирізняється високим рівнем персоналізації завдяки технологіям AI, які здатні розуміти унікальні звукові та візуальні вподобання кожного користувача. Аналізуючи понад 1,6 млрд параметрів зображення та 40 млн звукових профілів, функція AI Picture/Sound Wizard виводить індивідуальне налаштування на новий рівень, рекомендуючи персоналізовані аудіо- та відеорежими.



Для додаткової зручності LG представляє кнопку штучного інтелекту на AI Magic Remote, що забезпечує інтуїтивно зрозуміле голосове керування та легку навігацію. Функція покажчика на пульті працює як комп’ютерна миша, дозволяючи користувачам зручно переглядати контент і змінювати режими перегляду.



Набір функцій на базі штучного інтелекту створює максимально персоналізований розважальний досвід. AI Voice ID розпізнає голоси окремих користувачів для перемикання профілів і надання персоналізованих рекомендацій. LG AI Concierge аналізує історію переглядів і звички, пропонуючи добірки контенту та рекомендації за ключовими словами, тоді як функція AI Search — на базі великої мовної моделі — розуміє контекст розмови й наміри користувача для інтуїтивнішого пошуку. Інтеграція Microsoft Copilot ще більше спрощує процес, допомагаючи швидко знаходити й упорядковувати складну інформацію, а AI Chatbot виявляє можливі труднощі користувача й оперативно пропонує ефективні рішення.



Моделі QNED evo 2025 року покращують користувацький досвід завдяки цим передовим функціям штучного інтелекту та відзначеній нагородами платформі для смарттелевізорів webOS 25. Оснащена новим процесором Alpha AI, webOS 25 пропонує розширену персоналізацію та зручність. Щобільше, після купівлі власники телевізорів LG на базі webOS можуть насолоджуватися найсучаснішими можливостями протягом п'яти років.



Нові моделі QNED evo також можуть виконувати роль центральних хабів для розумного будинку. Home Hub забезпечує мультиплатформне підключення завдяки інтеграції з LG ThinQ та Google Home, дозволяючи користувачам керувати своїми розумними пристроями через єдиний інтуїтивний інтерфейс. Підтримка Apple AirPlay і Google Cast підвищує сумісність із мобільними пристроями, забезпечуючи зручну передачу контенту з особистих ґаджетів на великий екран.



Геймери оцінять потужні ігрові можливості телевізорів QNED evo: плавне зображення, яскраву графіку та зручне управління. Як центральний ігровий хаб, LG Gaming Portal пропонує простий спосіб знаходити нові ігри та насолоджуватися улюбленими. Завдяки співпраці з провідними хмарними ігровими сервісами, а також великій кількості ігор у форматі застосунків webOS, LG пропонує широкий вибір розваг різних жанрів, дозволяючи користувачам миттєво грати без потреби в консолях або завантаженнях. Підтримка 4K 144 Гц із технологією AMD FreeSync Premium забезпечує плавність та чіткість рухів без ривків і візуальних спотворень.



Зазначено, ключовою моделлю лінійки є QNED9M — перший телевізор QNED від LG, що може бездротово передавати як аудіо, так і відео завдяки технології True Wireless. Ця інновація, яка раніше була ексклюзивною для серії LG OLED evo M, тепер доступна й у QNED, дозволяючи ще більшій кількості користувачів насолоджуватися високоякісним 4K-контентом без втрати якості зображення або затримок.



Підключившись до модуля Zero Connect Box, модель QNED9M може бездротово передавати аудіо та відео з частотою до 144 Гц без затримок і втрати якості зображення та звуку, зберігаючи при цьому відповідність стандартам AMD FreeSync Premium. Щобільше, Zero Connect Box усуває потребу в ігрових консолях і медіаплеєрах біля екрана, забезпечуючи охайний вигляд простору без зайвих дротів і пристроїв.



Моделі QNED evo 2025 року пропонуються в розмірах від 50 до 100 дюймів, задовольняючи найрізноманітніші потреби сучасних користувачів. Зі зростанням попиту на ультравеликі екрани новий 100-дюймовий телевізор LG QNED забезпечує кінематографічний досвід, даруючи захопливі, наче в кінотеатрі, враження прямо у вас удома.



Лінійка телевізорів LG 2025 QNED evo буде доступною з травня в Південній Кореї, США та європейських країнах, а на інших ринках — пізніше протягом року.

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