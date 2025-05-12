OpenAI та Microsoft ведуть переговори щодо майбутнього співробітництва

12 мая 2025 г., 14:35

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Financial Times повідомляє, що OpenAI та Microsoft ведуть складні та напружені перемовини щодо переосмислення умов своєї стратегічної співпраці.

Мова йде про перегляд угоди 2019 року у зв’язку з планами OpenAI реформувати свою структуру. Компанія планує трансформувати комерційний підрозділ у публічну благодійну корпорацію (PBC), що дозволить залучити мільярдні інвестиції для подальшої розробки потужного АІ. Однак остаточне рішення потребує схвалення Microsoft, яка вже вклала в OpenAI понад 13 млрд дол.

Один із ключових пунктів перемовин - обсяг частки Microsoft у новій структурі. За даними джерел, софтверний гігант навіть розглядає можливість відмови від частини своєї частки в обмін на гарантований доступ до нових технологій OpenAI після 2030 року - терміну, передбаченого чинною угодою.

Ситуація ускладнюється тим, що OpenAI активно співпрацює з конкурентами Microsoft, зокрема Oracle та SoftBank, у межах масштабного проєкту Stargate зі створення інфраструктури АІ. Це викликало незадоволення в лавах Microsoft.

Попри розбіжності, обидві сторони налаштовані досягти компромісу. «Це важкі переговори, але ми впевнені, що зможемо домовитися», — зазначив представник Microsoft.

Нагадаємо, OpenAI з 2019 року діє як комерційна структура, керована неприбутковою організацією. Зростання інтересу інвесторів і рекордні раунди фінансування (6,6 млрд дол. торік та 40 млрд дол. під проводом SoftBank у 2025-му) змусили компанію шукати компроміс між благодійною місією й очікуваннями прибутку.

Слід зазначити, що реформу піддають різкій критиці. Ілон Маск, співзасновник OpenAI, через суд намагається заблокувати її, називаючи передачу активів благодійної організації приватним особам неприпустимою. Ситуацією зацікавилися й регулятори — Генпрокурор штату Делавер пообіцяла перевірити законність планів OpenAI.

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