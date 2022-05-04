ELKO Group повністю виходить з росії

4 мая 2022 г., 9:45

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ELKO Group повідомила, що підписала угоду про продаж усіх своїх акцій у всіх дочірніх компаніях у Росії та розпочинає розділення операційних та технічних бізнес-процесів.



"AS ELKO GRUPA" отримала дозвіл від усіх залучених сторін на продаж двох дочірніх компаній у Росії: ООО "ЭЛКО РУС" та ТОВ "Торговый дом АБСОЛЮТ". Зміна власника офіційно зареєстрована 25 квітня 2022 року.



З початком війни в Україні ELKO Group припинила постачання товарів на російський ринок. Після введення міжнародних санкцій та в результаті тиску громадськості, провідні ІТ-виробники оголосили про вихід з російського ринку.



Разом зі зміною власника дочірніх компаній ELKO Group в росії розпочалася передача відповідних активів та розділення бізнес-процесів як на операційному, так і на системному рівні. Для цього процесу встановлено перехідний період, який буде реалізовуватися у кілька етапів протягом одного року.



Повідомляється, що у результаті цієї операції зменшуються ризики, що пов’язані з російським ринком, а також покращиться капіталізація балансу ELKO Group. Очікується поліпшення коефіцієнтів покриття власного капіталу та відсоткових платежів групи компаній, зниження частки позикових коштів, усунення ризиків, пов'язаних із змінами курсу рубля та зниження загальних операційних витрат.

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