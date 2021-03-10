Свыше 70% проданных в 2021 г. смартфонов будут наделены искусственным интеллектом

10 марта 2021 г., 13:25

Согласно прогнозам исследователей из Strategy Analytics, в 2021 г. не менее 71% глобально проданных смартфонов будут включать встроенные функции искусственного интеллекта. Среди наиболее часто решаемых с помощью AI вопросов называются интеллектуальная оптимизация энергопотребления, виртуальные ассистенты, работа с визуальным контентом, увеличение производительности устройств, улучшение личной конфиденциальности пользователей.

Так, функциями виртуальных ассистентов будут наделены свыше 80% проданных в нынешнем году смартфонов, а к 2025 г. их доля увеличится до 97%. С долей свыше 60%, Google Assistant останется наиболее популярным ассистентом 2021 г. Следом разместится Apple Siri. Камеры с искусственным интеллектом будут не менее распространенной функцией в сегменте премиум-смартфонов. Функциями распознавания объектов и определения движений в настоящее время наделены почти треть используемых смартфонов.

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