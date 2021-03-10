Check Point Harmony создана для защиты удаленных сотрудников

10 марта 2021 г., 12:55

0

Tweet

Компания Check Point Software Technologies представила Harmony – унифицированное решение для обеспечения безопасного подключения к любому ресурсу, а также защиту конечных точек. Как утверждается, Harmony способно защитить как корпоративные, так и личные рабочие станции и мобильные устройства, а также интернет-соединения от известных атак и новейших уязвимостей – предоставляя доступ с нулевым доверием к бизнес-приложениям.

Согласно исследованию Check Point, 81% организаций перевели существенную часть сотрудников на удаленную работу, а 74% планируют и дальше придерживаться такого подхода. В тоже время у бизнеса имеются серьезные опасения касательно защиты удаленных пользователей: 52% респондентов заявили, что основной проблемой является защита конечных устройств персонала, а еще 47% считают, что важнее всего предотвратить атаки методами социальной инженерии. При этом только 29% опрошенных развернули средства защиты на конечных устройствах сотрудников. Таким образом, в современных условиях обеспечение безопасности новой среды является одним из главных приоритетов для компаний.

В минувшем году организации внесли значительные изменения в ИТ-инфраструктуру, чтобы обеспечить массовый переход на удаленную работу. По прогнозам IDC, к 2024 г. мобильные работники будут составлять почти 60% всей рабочей силы в США. Такие ускоренные изменения открывают новые возможности для атак, теперь и на собственные устройства сотрудников и удаленные подключения к корпоративным приложениям.

Check Point Harmony объединяет актуальные технологии для защиты конечных устройств, браузеров, электронной почты и удаленного доступа. Решение разворачивается и масштабируется – благодаря простой модели ценообразования по количеству пользователей и управлению через облачный сервис, позволяя применять политики безопасности ко всем устройствам и сервисам.

Новый модуль Harmony Browse сканирует весь SSL-трафик непосредственно на конечном устройстве без перенаправления трафика через прокси и без задержек, обеспечивая тем самым безопасный, быстрый и конфиденциальный просмотр веб-страниц. Harmony Browse блокирует загрузку вредоносных программ нулевого дня и доступ к фишинговым веб-сайтам, предотвращает повторное использование корпоративных паролей, а также поддерживает конфиденциальность истории просмотров пользователей. Harmony Browse легко разворачивается в качестве наноагента в любых браузерах, а для усиления общей защиты может быть объединен с защищенным веб-шлюзом или решением для обеспечения безопасности конечных устройств.

Harmony Connect позволяет безопасно подключить пользователей или филиалы к любому ресурсу, поддерживая бесклиентский сетевой доступ с нулевым доверием.

Harmony Email & Office обеспечивает безопасность почтовых клиентов и комплексную защиту Microsoft Office 365, Exchange, Google G Suite и других приложений.

Harmony Endpoint защищает компьютеры от программ-вымогателей, фишинга и вредоносных программ, а также сводит к минимуму негативные последствия взлома – благодаря автономному обнаружению угроз и оперативному реагированию.

Harmony Mobile защищает мобильные устройства сотрудников от вредоносных приложений, сетевых атак или атак уровня ОС.

Защита промышленных сетей: основные риски и сценарии атак