Світовий ринок моніторів для ПК продемонстрував третій квартал зростання поспіль

19 сентября 2024 г., 12:35

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Світовий ринок моніторів для ПК завершив другий квартал 2024 року зі зростанням поставок на 5,9% порівняно з аналогічним кварталом минулого року. Це був третій квартал поспіль, коли річне зростання було позитивним, що свідчить про відновлення ринку після спаду в 2022 і 2023 роках, згідно з даними IDC.

Кілька факторів вплинули на більш високі, ніж очікувалося, показники у кварталі з квітня по червень. По-перше, збільшення обсягів можна частково пояснити поповненням запасів, переважно з боку споживачів. По-друге, були докладені значні зусилля для вирішення проблеми очікуваної ескалації витрат, яка сталася через зростання вартості панелей, що почалося в квітні, і призвела до збільшення обсягів раніше, ніж очікувалося. По-третє, багато постачальників продовжують активно модернізувати моделі з панелями з частотою оновлення 60 Гц на 100 Гц, оскільки вартість більш швидких панелей досягла паритету. Нарешті, подальше розширення та конкуренція на споживчому та ігровому ринках також призвели до зростання у другому кварталі.

Аналітики IDC зазначають, перспективи ринку залишаються позитивними. Оскільки вартість панелей та інших компонентів стабілізується, прогноз щодо поставок моніторів залишається стримано оптимістичним. Крім того, очікується, що міграція на ПК з Windows 11 сприятиме подальшому зростанню в 2024 і 2025 роках. IDC очікує, що річне зростання ринку моніторів перевищить 2% як у 2024, так і в 2025 роках.

Ігрові монітори продовжують зростати, і на них припало 20% поставок моніторів у другому кварталі, що є найвищою часткою з початку відстеження в 2016 році. Зниження цін і сповільнення ринку ігрових ПК вивільнили бюджети багатьох геймерів.

IDC очікує відновлення обсягів до 2025 року. Нові моделі з вищою частотою оновлення, зниження цін на моделі з більшими екранами та подальше зростання ринку ігор - ось деякі з рушійних факторів, від яких виграють переважно споживачі. Очікується, що міграція бізнесу на комп'ютери з Windows 11 та покращення заповнюваності офісів також принесуть певні супутні вигоди з комерційного боку. Однак уповільнення комерційних витрат на ПК і невтішні показники комерційних моніторів у другому кварталі призвели до перегляду прогнозу щодо ринку комерційних моніторів, який, як очікується, зросте на 2,8% у 2024 році, порівняно з 3,1%, передбаченими в попередньому прогнозі. Загалом, IDC підвищила загальний прогноз зростання ринку до 4% у 2024 році та 2,3% у 2025 році на основі покращення споживчого попиту. Після 2025 року річний обсяг поставок має стабілізуватися в діапазоні 132-135 млн одиниць.

«Комерційні монітори історично займають більшу частину ринку, але кілька факторів призвели до того, що останнім часом вони ростуть повільніше, ніж споживчий ринок, - заявив Джей Чоу (Jay Chou), менеджер з досліджень світового ринку клієнтських пристроїв IDC. - Стриманий клімат для комерційних витрат на пристрої в поєднанні з переходом на гарячі робочі столи і більш тісними офісними приміщеннями - все це фактори, які призвели до того, що споживчі пристрої вперше перевищили комерційні у ІІ кв. Подальше зростання надшироких моніторів і тенденція до більших екранів в цілому також зменшує потребу в багатомоніторних рішень, які були основою багатьох офісних систем».

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