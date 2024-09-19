«Залізна» база ASUS для штучного інтелекту

19 сентября 2024 г., 13:35

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В рамках участі у виставці International Broadcast Conference (IBC) 2024 компанія ASUS представила нові материнські плати.



Творчі професіонали, такі як інженери, дизайнери, відеооператори, аніматори та розробники ігор, отримують вигоду від новітніх технологій на основі штучного інтелекту. Для цих користувачів ідеальним рішенням може стати ProArt X870E-Creator WiFi. Ця потужна материнська плата пропонує найсучасніший набір функцій, сфокусований на потребах творців. Вона готова прискорити роботу завдяки підтримці оперативної пам’яті DDR5 нового покоління з високою пропускною здатністю, блискавичною швидкістю та винятковою енергоефективністю. Завдяки інтерфейсу PCIe 5.0 ProArt X870E-Creator WiFi надає доступ до найшвидших SSD і графічних процесорів нового покоління. Ця материнська плата має одразу два слоти PCIe 5.0 x16. Вони можуть працювати в конфігурації x8/x8, що дає змогу користувачам повною мірою скористатися перевагами пари відеокарт. Оскільки для багатьох творчих завдань і програм на основі штучного інтелекту потрібна максимальна швидкість передачі даних, ця плата оснащена чотирма вбудованими слотами M.2, два з яких підтримують інтерфейс PCIe 5.0.



ProArt X870E-Creator WiFi також має багаті мережеві можливості. Контролер Marvell AQtion 10Gb Ethernet забезпечує високошвидкісний доступ до ресурсів локальної мережі, наприклад, до пристроїв NAS. Крім того, ця плата забезпечує підтримку Wi-Fi 7 і 2.5Gb Ethernet (контролер Intel).



Багато творців покладаються на широкий спектр периферійних пристроїв для своїх робочих станцій. ProArt X870E-Creator WiFi забезпечує високоякісне підключення, необхідне для такої системи, завдяки двом вбудованим портам USB4, широкому вибору високошвидкісних USB-портів і роз’єму для порту USB (20 Гбіт/с) на передній панелі з підтримкою Power Delivery 3.0 і Quick Charge 4+ (до 30 Вт).



Материнська плата Pro WS WRX90E-SAGE SE забезпечує швидкість, сумісність і стабільність для створення контенту, розробки програмного забезпечення, машинного навчання тощо. Для передових процесорів AMD Ryzen Threadripper серії PRO 7000 WX з 96 ядрами чудова впораються 32+3+3+3 фази живлення, забезпечуючи потенціал продуктивності, необхідний професіоналам для роботи з найсучаснішими програмами.



Завдяки вбудованим роз’ємам живлення PCIe, що забезпечують додаткову підтримку декількох відеокарт, активному охолодженню на радіаторах VRM, портам USB 40 Гбіт/с, SlimSAS і вбудованому BMC, Pro WS WRX90E-SAGE SE підготовлена для широкого спектра сценаріїв і галузей. Плата пропонує широкі можливості підключення, зокрема сім швидкісних слотів PCIe 5.0 x16, два порти 10Gb Ethernet, чотири слоти M.2, два порти USB4 40 Гбіт/с (Type-C) на задній панелі і підтримку SlimSAS NVMe. Вона також підтримує модулі пам'яті DDR5 ECC R-DIMM DDR5 до 2 ТБ (1DPC) і має надійну конструкцію, що включає вищезгадану систему живлення з двома 8-контактними роз'ємами живлення для процесора, масивні радіатори охолодження VRM, чипсета і пристроїв M.2 з активними вентиляторами, а також термопрокладки для SSD M.2.

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