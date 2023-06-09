Світові поставки смарт-годинників зросли на 15% у другому півріччі 2022 року

9 июня 2023 г., 23:35

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Глобальні поставки смарт-годинників від аутсорсингових компаній зросли на 15% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року і склали 69% від загальних поставок у другому півріччі 2022 року, згідно з останнім звітом Counterpoint Research.

«Зростання поставок смарт-годинників на аутсорсинг у другому півріччі 2022 року було зумовлене високими показниками індійських брендів Noise, Fire-Boltt і boAt. Аутсорсингові виробники, які пропонували виробничі послуги для цих брендів, отримали вигоду в другому півріччі 2022 року, - відмічає старший аналітик Counterpoint Шенгао Бай (Shenghao Bai). - Оскільки світові поставки смарт-годинників продовжують зростати, внесок аутсорсингових виробників також збільшився. Майже 69% смарт-годинників глобально були вироблені ODM/EMS у другому півріччі 2022 року порівняно з 63% у другому півріччі 2021 року».

Luxshare, Foxconn і COMPAL були трьома найбільшими аутсорсинговими виробниками у другому півріччі 2022 року. Ці три гравці відповідали за половину світових поставок смарт-годинників на аутсорсинг протягом цього періоду. Luxshare посіла перше місце за період, оскільки вона виконала близько 40% замовлень Apple Watch. Серед гравців другого рівня сильні показники у виробництві смарт-годинників продемонстрували Huaqin, LINWEAR, I DO та Yawell.

«Три найбільші виробники в основному отримали вигоду від замовлень на Apple Watch у другому півріччі 2022 року. Поставки смарт-годинників Luxshare не змінилися порівняно з періодом за рік до того. Поставки Foxconn у другому півріччі минулого року зросли завдяки замовленням від Apple, що дозволило компанії посісти друге місце за обсягом поставок. Водночас COMPAL скоротила замовлення від Apple в гонитві за вищою нормою прибутку, - прокоментував ситуацію старший аналітик Counterpoint Іван Лам (Ivan Lam). - У Tier 2 поставки Huaqin дещо зросли завдяки партнерству компанії з Samsung. Huaqin також продовжила співпрацю з Huawei, HONOR і OPPO. Такі виробники, як LINWEAR, I DO та Yawell, збільшили свої поставки завдяки співпраці з багатьма брендами, особливо з індійськими, які в основному зосереджені на сегменті ціною нижче 50 дол. Yawell отримав велику частку замовлень від Noise та Fire-Boltt у 3 кварталі 2022 року».

ODM і EMS почали відігравати все більш важливу роль у промисловому ланцюжку смарт-годинників, оскільки світовий ринок цих пристроїв продовжує зростати. Очікується, що частка поставок від аутсорсингових виробників зросте приблизно до 70% у 2023 році з 68% у 2022 році за весь рік. Конкуренція також стає жорсткішою. Зростають вимоги до OEM-виробників, які повинні враховувати вартість, можливість доставки та надійність.

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