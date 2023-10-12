Сучасна війна, перейде у фазу війни РЕБ та БПЛА

12 октября 2023 г., 17:35

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Продовжую писати про потреби військових та про запити виробників що треба, мова знову про РЕБ.

З одного боку буваючи як представник комітету у військових, та спілкуючись з ними, розумієш що все більше і більше є потреба у саме тактичному РЕБ, або як зараз всі кажуть окопний РЕБ. З іншого боку, зараз багато хто робить окопний РЕБ на волонтерських засадах.

На державному рівні, теж є роботи, але поки не такі помітні. Про це вже писано переписано, як у мене, так і тих активістів хто досліджую цю тематику, не буду витрачати часу.

Моє минуле інженера конструктора Радіотехнічного факультету КПІ ім. Ігоря Сікорського інколи бере в гору, тому знову, зібравши деякі прилади та засоби РЕР та РЕБ з командою однодумців поїхали тестувати. Принцип тестування був досить простий, це протидія FPV-дронам під час проведення евакуаційних операцій наших хлопців з поля бою. Функцію евакуаційного авто виконувала моя автівка, що правда у статичному варіанті. Ми розробили свій протокол тестування.

Особисто я вважаю, що хлопцям військовим не потрібно мати досить перевантажений РЕБ з різними смугами випромінювання (на фото такий собі їжачок з антен). Ну типу якщо це звичайний джамер проти FPV не пхайте туди 2,4 і 5,2 МГц та все що давить L1,3,5. Важливе завдання РЕБ під час роботи, щоб з високою долею ймовірності FPV-дрон не потрапив в автівку евакуації або наступу. Та при цьому був конструктивно міцним та надійним.

Нікого не хочу образити, але інколи те що я бачу (у хлопців на фронті), взагалі не витримує жодної критики конструктора. Рівень виконання такого пристрою (навіть за умови що він працює) не відповідає жодним критеріям військової експлуатації. Робота такого пристрою буде суттєво обмежена по часу, через виконання БЗ випадково хлопці можуть відламати антену, вирвати дріт, зламати перемикач, який навіть не IP67 або прилад впав, та тріснув корпус, десь від тряски він розвалився (в середині все бовтається, бо було закріплено на клею або неармованим кріпленням). Встановлюють на автівку, а прилад не має демпферів. Це все впливає на боєздатність та захищеність, а саме головне терміни роботи такого пристрою.

До речі про захищеність. Хлопці військові, НЕ БУВАЄ такого РЕБ який вам дасть 100% захисту. Повторюю, наявність таких приладів, зменшить ймовірність вашого ураження від БПЛА.

Щоб не проводити рекламу, не буду називати всі ті прилади які ми тестували, два з них були рівнозначними (різниця у конструктиві виготовлення), перекриваючи всі наявні смуги де літає БПЛА, а один це той самий який роблять з урахуванням саме військової експлуатації, і суто від одного типу зброї: це FPV-дрон.

FPV-дрон атакував мою автівку. До речі, як варіант тестування РЕБ, можна запропонувати виробникам РЕБ, саме сідати у свою автівку і, наприклад щоб FPV з шумовою гранатою атакував цю автівку. Так от, якби автівка була статична, то ймовірність ураження FPV з урахуванням, що зараз застосовують протокол, коли дрон ще 3-5 сек при активному придушені РЕБ пам’ятають курс куди летів, дорівнювалась би десь 70%. Якщо автівка рухається ну хоча б 50 км/год, ймовірність ураження значно менше, та понад 80 км/год практично неможливо уразити дроном автівку.

Оператор дрона з висоти 30 метрів на всіх приладах РЕБ, що працювали, все одно на відео бачив на відео мою автівку, тобто з тим, з чим працював я, жоден РЕБ не давив відео. Та це логічно, тим паче там аналог. Та і не треба давити відео, це не розвідувальний дрон.

Завдання було саме придавити керування FPV, та його падіння на відстані 20 метрів від автівки, що до речі на всіх трьох виробах було досягнути. Коли дрон робив коло, та заходив на ураження (знижувався) автівки, він не долітав десь метрів 15-20.

Тепер трошки про інженерію. Невірно класифікувати РЕБ суто за вихідною потужністю.

Вкрай важливо купувати перевірені антени. Коли я бачу там звичайні колінеарні антени, ще й всі вертикальної поляризації, а мені кажуть то ми зробили купол, у мене починається рука-обличчя.

Тут є свої лайфхаки, щодо монтування антен (додав фото закордонних) навіть таких та під відповідними кутами, але вони точно не повинні бути вертикальними. Або тоді треба купувати/розробляти, дійсно відповідну антену (купол, фото додається).

Інколи читаю, ми придбали джамер, в якого вихідна потужність 100 Вт, то він по ВЧ давить L1,L3,L5. А антенна при цьому монтується з Кп (коефіцієнтом підсилення 3 Дб). І тут я згадую такий термін, як що таке ізотропне випромінювання. Можна вирахувати так, що у вас ізотропне випромінювання суто внаслідок більшого Кп антени буде більше навіть якщо ви використали передавач з меншою потужністю. А це впливає на терміни роботи від батареї.

Передавачі, окрема історія, писав багато разів про щільність випромінювання, не буду повторюватись. Але це важливо. Не забувайте про захист як по живленню, так і по ВЧ тракту (є різні виробники, десь стоїть, десь суто пишуть що стоїть).

А ще інколи забувають під'єднувати антени до передавача. Увімкнули, вихідний каскад згорів, і ніхто не знає про це, а хлопці думають що РЕБ працює та їх захищає. Тому конструктивно я вважаю, що антени повинні бути без можливості їх зняти. Особисто я впевнений, що кожна евакуаційна автівка, або танчик наступу, вже штатно повинни мати прилади РЕБ на собі. Це як активна броня, або прилад нічного бачення. У кожному підрозділу рівня батальйону повинен бути штатний фахівець РЕР/РЕБ.

Сучасна війна, перейде у фазу війни РЕБ та БПЛА. Та кібернетичних війн. Слава Україні!

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