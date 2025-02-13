Стильні навушники AirPods — актуальні моделі у 2025 році 

13 февраля 2025 г., 17:45

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Яблучні бездротові навушники сідають ідеально, носяться з комфортом, не викликають дискомфорту навіть після годин прослуховування. Apple випустила кілька поколінь, і деякі моделі залишаються актуальними у 2025-му. Перші AirPods працюють надійно навіть після років експлуатації, а їхнє звучання порівнюють з фантастикою. Разом з експертами iSpace зануримося у світ аудіо, розберемося які AirPods стануть ідеальним аксесуаром у 2025 році.

AirPods 3-го покоління — випуск 2021 року

Навушники AirPods 3 Gen — справжній квиток у світ глибокого, персоналізованого звучання. Завдяки адаптивному еквалайзеру вони підлаштовуються під тебе, а фірмовий динамічний драйвер Apple із широкою амплітудою та підсилювачем робить кожну ноту максимально чіткою та виразною. Що всередині:

чипсет Apple H1 — блискавичний зв’язок, миттєве перемикання між пристроями;

персоналізований Spatial Audio із динамічним відстеженням рухів голови — ефект повного занурення, особливо під час перегляду фільмів;

оновлений дизайн — укорочені ніжки, покращена посадка для комфорту;

захист IPX4 — дощ і тренування більше не проблема;

автономність — до 6 годин музики без перерви, а з кейсом — до 30;

Bluetooth 5.0 + підтримка MagSafe і Lightning — максимум зручності.

AirPods Gen 4 — свіжа презентація у 2024 році

На презентації 9 вересня 2024 року Apple наробила галасу, і не лише через iPhone 16. Компанія представила четверте покоління AirPods. Це вже не просто оновлення, а технологічний стрибок. Тепер є дві версії:

З активним шумозаглушенням (ANC) — для тих, хто хоче повного занурення. Без ANC — для поціновувачів чистоти звучання без додаткових фільтрів.

Головне оновлення — адаптивне аудіо, якого раніше не було. Навушники AirPods 4 Gen самі підлаштовують рівень шумозаглушення залежно від оточення. Ви у метро чи в тихому офісі — навушники знають, як звучати ідеально. Параметри:

оновлений чип H2 — більше потужності, менше енергоспоживання;

кастомний драйвер високої екскурсії — звук, що захоплює з перших нот;

просторове звучання з динамічним відстеженням голови — ефект 3D-аудіо;

подвійні мікрофони + акселерометр: голос звучить чисто, без фонового шуму;

Bluetooth 5.3 — швидке з'єднання та стабільність звуку.

Де вигідно купити AirPods?

Вибирайте AirPods, спираючись на власні потреби — навушники послужать гідно, пропонуючи якість Apple. Подумайте, чого хочете отримати: бездоганний комфорт для вух, важливе активне шумозаглушення? Важливо також, скільки грошей готові витратити. Бажаєте купити AirPods в оригінальній комплектації з доставкою по Україні? Відвідайте каталог iSpace, авторизованого представника Apple в Україні зі статусом Premium Reseller. У нас завжди актуальний асортимент, ми першими запускаємо новинки, раніше за всіх приймаємо попередні замовлення. Магазин iSpace пропонує тільки 100% оригінальні продукти з офіційною гарантією від виробника.

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