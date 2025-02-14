Піротехнічні підрозділи ДСНС з початку тижня знешкодили 470 вибухонебезпечних предметів

14 февраля 2025 г., 8:15

Державна служба України з надзвичайних ситуацій повідомила, що з початку тижня піротехнічні підрозділи залучалися 238 раз, виявлено, вилучено і знешкоджено 470 вибухонебезпечних предметів, обстежено територію площею 223,89 га.

Найчастіше піротехнічні підрозділи працювали: в Харківській області – 40 тис. 071, Херсонщині – 19 тис. 445, Донеччині – 16 тис. 362, Київщині – 12 тис. 080, Миколаївщині – 10 тис. 270, Чернігівщині – 7 тис. 291, Сумщині – 5 тис. 133.

Всього з початку широкомасштабного військового вторгнення російської федерації на території України знешкоджено 558 тис. 505 од. вибухонебезпечних предметів та 2 тис. 966 кг вибухової речовини, у тому числі 3 тис. 868 од. авіаційних бомб. Обстежено територію площею понад 171 тис. 867 га.

У разі виявлення підозрілого предмета або вибухівки одразу повідомте за номером телефону – 101.

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