Стійкий до РЕБу дрон Backfire готується до серійного виробництва

22 ноября 2023 г., 8:25

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Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров повідомив, що продовжуються розробки стійкого до російського РЕБу дрону Backfire.



Це ударний дрон від українських розробників, які увійшли до оборонного кластера Brave1. БпЛА може залітати до 35 кілометрів у тил ворога та допомагає уражати російську артилерію, логістичні вузли, ворожі склади й командні пункти.



Завдяки GPS-антені, яку майже неможливо заглушити, дрон дуже стійкий до ворожих засобів РЕБу. Також через повну автономність безпілотника росіяни не можуть вирахувати його координати та наземної команди. Це убезпечує операторів.



Зараз Backfire демонструє хороші результати на фронті. За останні два місяці військові здійснили щонайменше 50 успішних місій. Розробники співпрацюють зі зведеним загоном «Злі птахи» ЗСУ, які допомагають удосконалювати БпЛА.



«Пташка» вже пройшла комісію Міноборони та очікує наказ на допуск до експлуатації. Це означає, що держава офіційно зможе закуповувати ці безпілотники. Команда творців уже готується до серійного виробництва БпЛА.



«Продовжуємо збільшувати кількість безпілотників на фронті. Якщо теж маєте розробки, які допоможуть Силам оборони, подавайте заявку через платформу Brave1», наголосив Михайло Федоров.

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