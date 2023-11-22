CZ, засновник та голова Binance, визнав порушення законів США та звільняється

22 ноября 2023 г., 9:35

Reuters пише, що глава Binance Holdings Чанпенг Чжао (Changpeng Zhao), також відомий як CZ, визнає порушення законів США в рамках угоди про врегулювання американського розслідування незаконних фінансових порушень.



Угода між низкою американських відомств і найбільшою в світі криптовалютною біржею також включатиме звинувачення проти колишнього керівника відділу комплаєнсу Binance Семюеля Ліма (Samuel Lim), повідомило джерело Reuters.



Угода передбачає штрафні санкції для компанії на суму понад 4 млрд дол., включаючи 3,4 млрд дол. від Мережі по боротьбі з фінансовими злочинами Міністерства фінансів США і ще 968 мільйонів доларів від Управління з контролю за іноземними активами.



Чанпенг Чжао у рамках угоди виплатить 50 млн дол. персонального штрафу та покине пост CEO компанії Binance. Він також заявив, що Річард Тенг (Richard Teng), що відповідав за регіональні ринки, призначений новим генеральним директором криптовалютної біржі.

Digital Twin для мережевої інфраструктури: технологія завтрашнього дня, що доступна вже сьогодні

0

Tweet