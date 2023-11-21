Абоненти «Київстар» збільшили споживання мобільного інтернету до 10,6 ГБ на місяць

21 ноября 2023 г., 17:35

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Національний оператор зв’язку «Київстар» оприлюднив фінансові та операційні показники діяльності у III кварталі та за 9 місяців 2023 року.

У третій чверті загальний операційний дохід компанії виріс на 13,8% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року та становив 8,7 млрд грн. Левову частку (8,1 млрд грн) з цієї суми приніс мобільний зв'язок (зростання на 14,2%). У тому числі послуги передачі даних 4,8 млрд грн. (+16,4%). Показник EBITDA за три місяці підвищився на 26,2% та досяг 5,54 млрд грн.

З липня по вересень загальний операційний дохід «Київстар» від послуг фіксованого зв’язку виріс на 5% до 501 млн грн. Своєю чергою операційний дохід від надання широкосмугового доступу (ШСД) до мережі Інтернет збільшився на 22,6% до 334 млн грн.

Загальна кількість абонентів у III кварталі зменшилась на 1,1% до 24,1 млн у результаті впливу факторів війни, як от міграція населення за межі країни, а також тимчасова окупація окремих територій. Попри це кількість користувачів мобільного інтернету збільшилася на 1,8% та перевищила 17,1 млн. У тому числі абонентів 4G – зросла на 13,1% до 13,7 млн. Також оператор наразі обслуговує 1,1 млн абонентів ШСД, середній дохід (ARPU) з яких становить 100 грн (+25%).

Використання мобільного трафіку абонентами підвищилося на 17,7% та досягло 10,6 ГБ на місяць. На тлі цього середній дохід з одного користувача (ARPU) збільшився на 15,8% до 112 грн. А використання голосового зв’язку (MOU) навпаки продовжило знижуватись та становило 547 хвилин.

Капітальні витрати «Київстар» у третьому кварталі знизилися на 11% до 1,6 млрд грн. Втім за 9 місяців цей показник зріс на 8% та наблизився до 3,8 млрд грн. Завдяки цьому понад 99% мережі зв’язку на підконтрольній Україні території працює у звичному режимі. Команда оператора в третій чверті побудувала близько 600 базових станцій 4G, а також модернізувала майже 1,5 тис. наявних. Наразі зв’язок 4G від «Київстару» доступний для 94,7% населення на підконтрольній Україні території.

Загальний операційний дохід «Київстар» за 9 місяців 2023 року зріс на 12% та перевищив 25,6 млрд грн. Майже так само, як і EBITDA – плюс 12,5% до 15,5 млрд грн.

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