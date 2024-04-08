Акселераційна програма Defence Builder для українських оборонних стартапів розпочинається у травні

8 апреля 2024 г., 12:35

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Компанії Genesis та Sigma Software Labs, спільно із Kyiv School of Economics розробили інтенсивну навчальну програму для українських оборонних стартапів Defence Builder Accelerator, що стартує вже у травні.

Програма відкрита для команд, які розробляють soft та/або hardware технологічні рішення: UAV, UGV, USV, EW та ES, програмне забезпечення, рішення для розмінування, кібербезпеки, авіоніку, сенсори та інше.

Серед менторів Defence Builder – інженери, представники українських оборонних проєктів і IT-компаній з досвідом створення та масштабування технологічних продуктів. Також ділитися компетенцією та експертизою з командами акселератора будуть військові з відповідним досвідом.

Акселераційна програма створена для стартапів, які працюють над розробкою проєктів військового призначення та шукають шляхи залучення коштів, тестування продукту та роботи з державою.

Defence Builder допоможе командам: створити систему менеджменту команди та постановки цілей; оформити фінансову та юридичну структуру для залучення інвестицій; сформувати роадмап з масштабування виробництва та покращення продукту; отримати доступ до інвесторів та залучити фінансування; отримати швидкий доступ до тестувань на полігоні; отримати зворотний зв'язок з поля бою, якщо технологія достатнього рівня готовності; перейти від «гаражного» виробництва на рівень технологічних компаній.

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