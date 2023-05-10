Витрати на хмарні технології в І кв зросли більш ніж на 10 млрд дол. - на «велику трійку» припадає 65%

10 мая 2023 г., 16:35

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Нові дані Synergy Research Group показують, що в першому кварталі витрати підприємств на послуги хмарної інфраструктури перевищили 63 мільярди доларів по всьому світу, що більш ніж на 10 мільярдів доларів більше, ніж у першому кварталі минулого року. У першому кварталі темпи зростання в річному обчисленні склали 20%. Хоча це значно менше, ніж у попередні роки, це схоже на рівень зростання, який спостерігався у попередньому кварталі.

Витрати у першому кварталі зросли на 4% порівняно з четвертим кварталом, що відповідає темпам зростання у першому кварталі минулого року.

Безумовно, теперішній економічний клімат стримує певне зростання витрат на хмарні технології, але ринок продовжує розвиватися здоровими темпами, попри ці короткострокові виклики.

Серед найбільших хмарних провайдерів Microsoft і Google продемонстрували найвищі показники зростання в річному обчисленні, в результаті чого обидві компанії збільшили свою частку на світовому ринку на один відсотковий пункт порівняно з першим кварталом минулого року. У першому кварталі їхні частки на світовому ринку становили 23% та 10% відповідно.

Тим часом лідер ринку Amazon залишився в межах свого давнього діапазону ринкової частки в 32-34%.

У сукупності на трьох лідерів припадає 65% світового ринку.

Серед хмарних провайдерів другого рівня найвищі темпи зростання у річному обчисленні продемонстрували Oracle, Snowflake, MongoDB, Huawei та три основні китайські телекомунікаційні компанії.

Оскільки більшість основних хмарних провайдерів вже опублікували дані про свої прибутки за перший квартал, за оцінками Synergy, квартальні доходи від послуг хмарної інфраструктури (включаючи IaaS, PaaS та хостингові приватні хмарні сервіси) склали 63,7 мільярда доларів, а за дванадцять місяців - 237 мільярдів доларів.

Основна частина ринку припадає на публічні IaaS і PaaS сервіси, які зросли на 21% у першому кварталі. Домінування найбільших хмарних провайдерів ще більш помітне в публічній хмарі, де трійка лідерів контролює 72% ринку.

Географічно ринок хмарних технологій продовжує стрімко зростати в усіх регіонах світу. Якщо вимірювати в місцевих валютах, то в Північній Америці, Азійсько-Тихоокеанському регіоні та регіоні Європи, Близького Сходу та Африки річний ріст склав понад 20%.

Економічний тиск скорочує витрати на хмарні технології в деяких кварталах, але фундаментальні переваги впровадження хмарних технологій продовжують рухати ринок до все більш високих рівнів. Великий китайський ринок хмарних технологій також повернувся до зростання, хоча саме телекомунікаційні компанії отримують більше вигоди, ніж традиційні основні інтернет-компанії. А оскільки долар США відступає від своїх нещодавніх історичних максимумів, це забезпечує певний попутний вітер для показників зростання хмарних технологій у регіонах EMEA та APAC, на які разом припадає більше половини світового ринку.

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