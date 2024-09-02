Softprom запропонує рішення Niagara Networks для видимості мережі та доставлення трафіку

2 сентября 2024 г., 16:35

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Компанія Softprom анонсувала дистриб'юторську угоду з Niagara Networks з Кремнієвої долини, яка розвиває Open Visibility Platform для забезпечення гнучкості у сфері мережевої безпеки. Softprom розповсюджуватиме рішення Niagara Networks в Європейському Союзі, Швейцарії, Вірменії, Азербайджані, Грузії, Казахстані, Киргизії, Молдові, Україні, Узбекистані, Таджикистані та Туркменістані.

Рішення Niagara Networks забезпечують прозорість мережі та впроваджені у мережах о всьому світу, надаючи центрам безпеки та мережевих операцій (SOC/NOC) наскрізну видимість та дієву аналітику трафіку у фізичних та віртуальних мережах.

Softprom розширила своє портфоліо наступними рішеннями Niagara Networks:

Open Visibility Platform (OVP) – забезпечує відкрите, високопродуктивне, необмежене середовище для розміщення віртуалізованих рішень в поєднанні з інтелектуальними можливостями доставки трафіку;

Network Visibility Controller (NVC) – єдина панель, що дозволяє знаходити, ізолювати та надавати рішення для забезпечення мережевої видимості для додатків, пов'язаних з продуктивністю та мережевою безпекою;

Network TAP (Термінальна точка доступу) – збирає і перехоплює будь-яку мережеву інфраструктуру, щоб забезпечити видимість пакетних даних;

Network Packet Brokers (NPB) – надають доступ до мережевих даних службам NetOps і SecOps для виявлення, розслідування та реагування на загрози в режимі реального часу;

Network Bypass Switch – забезпечує можливості обходу відмов або відмовостійкості для вбудованих мережевих пристроїв або інструментів мережевої безпеки, таких як брандмауер, NGFW, IDS/IPS, WAF, DDOS і багатьох інших різновидів платформ для виявлення загроз.

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