Частка Аpple у продажах смартфонів у США в липні впала з 53% до 49%

2 сентября 2024 г., 15:35

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Згідно з останнім дослідженням Counterpoint Research, продажі на американському ринку смартфонів у липні зросли на 5% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року, головним чином завдяки компаніям Samsung та Motorola.

Продажі Apple знизилися через низький рівень оновлення, але значним позитивним моментом стали високі продажі iPhone 15 Pro.

«Незважаючи на те, що загальний обсяг продажів знизився, продажі iPhone 15 Pro з високою вартістю і високою маржею зросли в двозначних цифрах. Зміна балансу на користь моделей Pro є постійною темою, на якій ми зосереджуємося, готуючись до вересневих анонсів і сезону прибутків», заявив директор з досліджень Джефф Філдхак (Jeff Fieldhack).

Одним з головних рушіїв зростання ринку в цілому стала компанія Samsung - на модель Galaxy A15 5G приходилося майже третина її продажів, а також ранній запуск складних смартфонів Galaxy Z Flip 6 і Galaxy Z Fold 6. Продажі Samsung зросли майже на чверть порівняно з аналогічним періодом минулого року.

Motorola збільшила продажі на 42% порівняно з аналогічним періодом минулого року насамперед завдяки покращенню показників Moto G Play 2024, Moto G 5G 2024 та Moto G Stylus 5G 2024 порівняно з їхніми аналогами 2023 року. Компанія виграє від співпраці з операторами Verizon, T-Mobile та AT&T щодо передплачених контрактів - найпопулярніший Moto G Play мав тут велику частку. Крім того, субсидії на пристрої у каналі були дуже привабливими, а акції на кшталт першого внеску в 1 долар за Razr 2024 допомогли домінувати в таких роздрібних мережах, як Cricket.

Влітку промо-акції затихли, за винятком запуску нового Pixel. «Літні місяці найслабші, але приємно бачити зростання порівняно з минулим роком. Цього року смартфони GenAI викликали великий інтерес, тому фокус знову повернеться до преміум-сегменту, коли ми перейдемо до напруженого кінця року», зазначив у Філдхак.

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