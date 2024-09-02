HPE побудувала нову суперкомпьютерну систему Iridis 6 для Університету Саутгемптона

2 сентября 2024 г., 17:25

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Компанія Hewlett Packard Enterprise оголосила про створення високопродуктивного обчислювального кластера шостого покоління Iridis 6 для Саутгемптонського університету, одного з провідних дослідницьких інститутів Великобританії. Нова система є життєво важливим оновленням і розширює наявні ресурси Iridis 5 для просування досліджень у таких галузях, як геноміка, аеродинаміка та поновлювані батареї. Зазначається, нова технологія від HPE робить це більш стійко і з більшою продуктивністю, ніж попереднє покоління.



Саутгемптонський університет - це університет світового класу з інтенсивними дослідженнями та один із засновників Рассел-групи, до якої входять 24 найкращі британські університети. Університет надає одні з найбільших у Великій Британії ресурсів високопродуктивних обчислень державному та комерційному секторам, а також пропонує консультаційні та дослідницькі послуги британським підприємствам. Саутгемптон розглядає високопродуктивні обчислення як стратегічний фактор розвитку своїх досліджень, що сприяє реалізації ключових проєктів міжнародного масштабу, таких як вивчення впливу великих сузір'їв і супутників у космосі, а також інших інновацій. Iridis 6 є частиною постійних значних інвестицій університету у високопродуктивні обчислення, включно з досягненнями в галузі енергоефективності.



«Інвестиції в сучасну інфраструктуру високопродуктивних обчислень мають вирішальне значення для того, щоб забезпечити цінні наукові та дослідницькі спільноти Великої Британії інструментами, необхідними їм для глобальної конкурентоспроможності», - заявив Метт Гарріс (Matt Harris), старший віцепрезидент і директор-управитель HPE у Великій Британії, Ірландії, на Близькому Сході та в Африці. «Великі інвестиції Саутгемптонського університету в Iridis 6 підтримають наступну хвилю наукових проривів. Ми пишаємося тим, що допомагаємо університету прискорити дослідження та інновації, які сприятимуть розвитку науково-технічної екосистеми у Великій Британії».





«Протягом останнього року ми спостерігали підвищений попит на можливості високопродуктивних обчислень з боку нашого виняткового товариства, що нараховує понад 24000 студентів і дослідників, що було спричинене зростанням кількості досліджень у сфері штучного інтелекту та кількості спільних проєктів із місцевими та регіональними підприємствами», - сказав Кріс Йорк (Chris Yorke), помічник директора з ІТ-досліджень Саутгемптонського університету. «Водночас ми чудово усвідомлюємо, що наші системи високопродуктивних обчислень відповідають за значну частину споживаної нами енергії. Щоб відповідати нашій стратегії сталого розвитку для Iridis 6, нам була потрібна система, яка забезпечувала б експоненціально вищу продуктивність за нижчого енергоспоживання, і досвід HPE у створенні енергоефективних HPC-систем зіграв вирішальну роль у досягненні цієї мети. Завдяки серверам HPE ProLiant ми знайшли рішення, яке забезпечує вчетверо більшу продуктивність, споживаючи лише 70% енергії порівняно з системою, яку воно замінює».



Нову систему було побудовано на базі серверів HPE ProLiant Gen11, оснащених процесорами AMD EPYC 4-го покоління, і вона забезпечує високу продуктивність для підтримки обчислювальної науки в масштабі, що вимагає моделювання та симуляції. Крім того, Саутгемптонський університет скористався послугами HPE Services для надання спеціалізованої підтримки на місці при створенні, тестуванні та розгортанні Iridis 6 для оптимізації робочих навантажень з метою ефективного опрацювання обчислень і даних, що вимагають інтенсивних досліджень.

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