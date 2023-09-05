SMIC вдалося налагодити випуск чипів по нормах 7 нм для смартфонів Huawei

5 сентября 2023 г., 15:35

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TechInsights повідомила, що детальний аналіз анонсованого флагманського смартфона Huawei Technologies показала, ця компанія та провідний китайський виробник мікросхем SMIC змогли створити передовий 7-нанометровий процесор.

Huawei Mate 60 Pro працює на новому чипі HiSilicon Kirin 9000s, який був виготовлений в Китаї компанією Semiconductor Manufacturing International Corp.

Площа матриці нового процесору становить 107 кв мм, що на 2% більше, ніж у Kirin 9000 (105 кв мм). Початкові лабораторні результати показали, що ця матриця є більш досконалою, ніж 14-нм техпроцес SMIC, але має більші критичні розміри, ніж ті, які TechInsights спостерігали для 5-нм техпроцесу. Провівши додаткові вимірювання на кристалі, включаючи крок логічних вентилів, крок ребер та крок металізації нижньої задньої лінії (BEOL), команда аналітиків дійшла висновку, що цей кристал має 7-нм характеристики.

«Виявлення чіпа Kirin з використанням 7-нм (N+2) напівпровідникового процесу SMIC в новому смартфоні Huawei Mate 60 Pro демонструє технічний прогрес, якого змогла досягти китайська напівпровідникова промисловість без інструментів EUV-літографії, - заявив Ден Хатчесон (Dan Hutcheson), віце-голова TechInsights. - Складність цього досягнення також показує стійкість технологічних можливостей країни в галузі виробництва мікросхем. Водночас, це великий геополітичний виклик для країн, які намагалися обмежити її доступ до критично важливих виробничих технологій. Результатом, ймовірно, можуть стати ще більші обмеження, ніж ті, що існують сьогодні».

Huawei почала продавати свій телефон Mate 60 Pro минулого тижня. У наданих специфікаціях рекламувалася його здатність здійснювати супутникові дзвінки, але не було жодної інформації про потужність чипсета.

Покупці телефону в Китаї публікують у соціальних мережах відеоролики з розбиранням і тестами швидкості, які свідчать про те, що Mate 60 Pro здатний завантажувати дані зі швидкістю, що перевищує швидкість топових 5G-телефонів.

З 2019 року США обмежили доступ Huawei до інструментів для виробництва мікросхем, необхідних для виробництва найсучасніших моделей телефонів, і компанія може випускати лише обмежені партії моделей 5G, використовуючи накопичені чіпи.

Процесор Kirin 9000s є першим, який використовує найсучаснішу 7-нм технологію SMIC і свідчить про те, що китайський уряд робить певні кроки у спробах побудувати власну екосистему виробництва чипів, зазначає дослідницька компанія.

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