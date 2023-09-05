QNAP представила двопортову мережеву карту розширення 25GbE SFP28 для NAS та Windows/Linux

5 сентября 2023 г., 14:40

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Компанія QNAP Systems представила нову двопортову мережеву карту розширення QXG-25G2SF-E810 25GbE SFP28. Новинка оснащена контролером Intel Ethernet Controller E810-XXVAM2 та підтримує інтерфейс PCIe Gen 4 (зі зворотною сумісністю з PCIe Gen 3). Вона може бути встановлена в мережеві сховища QNAP NAS та робочі станції/сервери Window/Linux. Модель задовольняє потребу в переході до мереж 25GbE корпоративного рівня з низькою затримкою та підходить для серверних кімнат, програм віртуалізації, потокового мовлення/редагування в реальному часі, а також резервного копіювання/відновлення даних.



«Віртуалізація, редагування відео 4K/8K та інші додатки, що вимагають великих обсягів даних, прискорили впровадження мереж 25GbE на підприємствах та у творчих галузях», - каже Енді Чуанг, менеджер з продукції компанії QNAP, «25GbE є гнучким, масштабованим та забезпечує легкий шлях модернізації до 100GbE. Адаптер QXG-25G2SF-E810 має всі ці переваги і забезпечує ефективну пропускну здатність робочих процесів у майбутньому».



Завдяки наявності двох портів 25GbE SFP28 адаптер QXG-25G2SF-E810 підтримує пропускну здатність до 50 Гбіт/с, дозволяючи за допомогою SMB Multichannel агрегувати декілька мережевих підключень, що підходить для прискорення обміну великими файлами та інтенсивної передачі даних. Завдяки підтримці мережного розвантаження QXG-25G2SF-E810 значно підвищує ефективність роботи мережі та підходить для додатків віртуалізації та центрів обробки даних з інтенсивним введенням-виводом та чутливих до затримок. Зазначається, що QXG-25G2SF-E810 поєднується з мережевим сховищем QNAP TS-h2287XU-RP, що дозволяє підключати більше ПК/робочих станцій. У поєднанні з мережним комутатором 25 Гбіт/с користувачі можуть створити надшвидкісне та масштабоване мережеве середовище з вищою економічною ефективністю.



Для використання QXG-25G2SF-E810 в операційних системах Windows/Linux, включаючи Window 11, Windows Server 2022 та Ubuntu 20.04 LTS, потрібні драйвери, які можна завантажити з офіційного сайту Intel.

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