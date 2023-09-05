Ringostat дає бізнесу можливість протестувати свій AI для аналізу роботи контакт-центру

5 сентября 2023 г., 16:25

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Платформа колтрекінгу, телефонії та наскрізної аналітики Ringostat, частина Netpeak Group, закінчила тестування AI, вбудованого в віртуальну АТС, та стала першою українською телефонією зі штучним інтелектом. Українські компанії можуть спробувати оновлений продукт на власних проєктах, безкоштовно проаналізувавши 100-200 розмов з клієнтами.

Ringostat анонсував вихід штучного інтелекту для дзвінків у квітні. За задумом продукт має заощаджувати час бізнесів на оцінку роботи працівників. Зараз AI вже повноцінно інтегровано в інтерфейс – у звітах можна побачити дані за кожною розмовою.

Бізнес зазвичай обробляє щонайменше десятки дзвінків на день, і незрозуміло, які з них потребують втручання керівника. Тому доводиться слухати діалоги вибірково, і так можна пропустити виклики, що потребують уваги та опрацювання помилок. За допомогою AI є можливість помітити саме ті дзвінки, які варті уваги керівника.

З квітня і дотепер штучний інтелект проаналізував для одного тільки Ringostat більш як 8240 дзвінків, сумарною тривалістю понад 510 годин. Це понад 70 робочих днів керівника – якщо вважати, що у цей час він тільки слухав би дзвінки. Якщо ж додати час на відповідне доопрацювання, вийшло б більше за 140 годин.

Продукт можна використовувати не тільки для відділів продажів. Техпідтримці він надасть дані, як покращити якість обслуговування, а маркетингу дозволить зрозуміти, як клієнти сприймають рекламу та що варто додати в об’яви чи на сайт.

Як анонсувалося раніше, AI розшифровує діалоги у текст, перекладає діалог з мови комунікації на мову, зрозумілу користувачу, аналізує, фіксує настрій розмови та співрозмовників і надає поради щодо подальших кроків.

«Відділ продажів Ringostat першим протестував можливості AI. Раніше наші керівники та куратори витрачали в середньому пів години на аналіз розмови, що тривала 7-13 хвилин. Окрім безпосереднього прослуховування, треба було дати рекомендації співробітнику, як покращити роботу. Зараз нам в цьому всьому допомагає AI», – каже Олександр Максименюк, CVO і засновник Ringostat.

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