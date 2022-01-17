 
`

СПЕЦИАЛЬНЫЕ
ПАРТНЕРЫ
ПРОЕКТА

Дайджест событий за неделю
№ 2 (1296)

09.01 - 16.01

читать

Архив номеров

Какая часть сотрудников вашей компании основную часть времени работает удаленно?

Колонка

Геннадий
Армашула
Трест, который лопнул

BEST CIO

Определение наиболее профессиональных ИТ-управленцев, лидеров и экспертов в своих отраслях

Человек года

Кто внес наибольший вклад в развитие украинского ИТ-рынка.

Продукт года

Награды «Продукт года» еженедельника «Компьютерное обозрение» за наиболее выдающиеся ИТ-товары

  
Главная » Новости

Смартфон vivo Y15s с батареей 5000 мАч стал доступен за 3999 грн

17 января 2022 г., 15:55
0 
 
Смартфон vivo Y15s с батареей 5000 мАч стал доступен за 3999 грн

 

По сообщению украинского представительства  vivo, в нашей стране стартовали продажи нового бюджетного смартфона  vivo Y15s.

Среди отличительных особенностей новинки – тонкий корпус толщиной 8,28 мм, на котором благодаря своей фактуре не оставляются следы пальцев. Сканер отпечатка на боковой панели и система распознавания лица упрощают авторизацию. Аккумулятор на 5 000 мАч дает длительную автономность, а за счет технологии vivo Energy Guardian смартфон не будет перегреваться.

Модель построена на базе процессора  MediaTek Helio P35, который дополнен 3 ГБ оперативной и 32 ГБ энергонезависимой памяти.

Новинка оснащена 6,51-дюймовым дисплеем  HD Halo FullView с ЖК-матрицей разрешения HD+ (1600х720). В нем реализована поддержка адаптивной яркости, которая меняется в зависимости от интенсивности освещенности. А добавив к нему фильтр синего света, производитель свел на нет все вредные эффекты длительного пребывания у экрана.

Функция Face Wake обеспечивает безопасность и быстрое реагирование при разблокировке. За счет AI-алгоритмов распознавания лица, которые сочетаются со сканером отпечатков пальцев, пользователь получает выбор – разблокировать устройство при помощи отпечатка пальца или же сканером лица.

Лоток для SIM-карт имеет 3 слота: два из них предназначены для обеспечения связи, а третий – для карты памяти (до 1 ТБ).

Основная камера с сенсором 13 Мп и диафрагмой f2.2 оснащена средствами искусственного интеллекта, предоставляя при фото- и видеосъемке профессиональный режим, возможность замедленной съемки, живые снимки, панораму, повседневную съемку, документы. Имеется также макрокамера 2 Мп.

Смартфон vivo Y15s с батареей 5000 мАч стал доступен за 3999 грн


Среди режимов фронтальной камеры стоит отметить «полосу мягкого света» Softlight, что дает возможность оценить в режиме реального времени эффектность снимка, упростит позирование и отрегулирует температуру, чтобы фото было живым.
 
Смартфон vivo Y15s при помощи программы Multi-Turbo 3.0 переходит в режим игровой производительности, при котором задействован весь потенциал процессора и памяти, а приоритет задачам отдается соответственно их важности. При одновременном функционировании нескольких приложений он обеспечивает стабильность производительности каждого из них.

vivo Y15s доступен в магазинах партнеров компании по цене 3999 грн в цветах «Морская волна» и «Мистический синий».

Успішний кейс побудови ефективної кібербезпеки для групи компаній

0 
 

Напечатать Отправить другу

Читайте также

  

Последние обсуждения

ТОП-новости

ТОП-блоги

ТОП-статьи

 

  •  Home  •  Рынок  •  ИТ-директор  •  CloudComputing  •  Hard  •  Soft  •  Сети  •  Безопасность  •  Наука  •  IoT

  