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Держспецзв’язку: злам Prozorro Infobox не вплинув на систему публічних закупівель

17 января 2022 г., 16:15
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Кібератаки на держустанови України продовжуються.

За заявою Держспецзв’язку, 17 січня о 8 ранку на сторінці форуму Prozorro Infobox з’явилося повідомлення, аналогічне тим, що були використані під час кібератаки на інші державні сайти 14 січня. Наразі сторінка вимкнена, а фахівці проводять розслідування та працюють над оперативним відновленням роботи форуму.

Форум Prozorro Infobox є окремою системою, яка не пов'язана із системою закупівель Prozorro. За наявною інформацією ані інформаційний ресурс Prozorro Infobox, ані сам портал Prozorro не постраждали. Система публічних закупівель працює у штатному режимі.

Експерти Держспецзв’язку закликають у разі підозри чи виявлення ознак атаки невідкладно звертатися до Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України. Фахівці Урядової команди реагування на комп'ютерні надзвичайні події CERT-UA у режимі 24/7 оперативно реагують на повідомлення та допомагають зупинити атаки. Фахівці аналізують логфайли для того, щоб зрозуміти весь ланцюжок реалізації атаки, збирають цифрові докази, а також допомагають якомога швидше відновити роботу вебресурсів.

Повідомити CERT-UA можна:

- на пошту [email protected];
- за допомогою форми на сайті https://cert.gov.ua/contact-us.

Успішний кейс побудови ефективної кібербезпеки для групи компаній

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