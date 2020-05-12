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Рынок роутеров с поддержкой LTE вырастет до 3 млрд долл.

12 мая 2020 г., 17:35

Благодаря мобильным пользователям и потребителям продуктов концепции Интернета вещей в 2020 г. аналитики IDC прогнозируют описываемый двузначным числом рост спроса на роутеры с поддержкой стандарта LTE.

Объем мирового рынка роутеров и шлюзов с поддержкой 5G и LTE в 2019 г. достиг 979,3 млн долл., а по итогам 2024 г. при среднегодовом росте в размере 21,2% рынок выйдет на размере свыше 3,0 млрд долл. Северная Америка останется крупнейшим рынком сбыта подобных устройств, тогда как страны APJ будут расти наиболее динамично.


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