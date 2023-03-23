Смартфон без основної камери

23 марта 2023 г., 17:13

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Нещодавно представлений преміальний смартфон Find X6 Pro відрізняється незвичайною конфігурацією блоку камер - всі три модулі, що входять до нього, мають однакові сенсори з роздільною здатністю 50 Мп.



Як заявив виробник, представлена ним новинка відкриває нову еру «смартфонів із трьома основними камерами». І дійсно ширококутний об'єктив з кутом охоплення 110 і f/2.2 працює з 1/1,56-дюймовим сенсором Sony IMX890 з роздільною здатністю 50 Мп. Телескопічний модуль з оптичним зумом 2,8 взаємодіє з таким сенсором. А об'єктив з фокусною відстанню 23 мм та f/1.8 оснащений 1-дюймовим сенсором Sony IMX989.



Вся оптика розроблена Hasselblad і має оптичну стабілізацію. Всі три камери підтримують знімання зі збереженням фото у форматі RAW. А знімання відео можливе в режимі Dolby Vision 4K HDR.



Такий безкомпромісний підхід в оснащенні блоку камер реалізований і в інших аспектах апаратної платформи, побудованої на базі процесора Snapdragon 8 Gen 2, 12 або 16 ГБ оперативної пам'яті LPDDR5X і вбудованого накопичувача UFS 4.0 на 256/512 ГБ.



6,82-дюймовий AMOLED-дисплей з роздільною здатністю 3168x1440 має частоту оновлення, що адаптується, 120 Гц. Примітно, що за заявою виробника, ця панель має найвищу у світі яскравість 2500 ніт. Екран захищений склом Gorilla Glass Victus 2.



Вбудований акумулятор на 5000 мА*год підтримує провідну зарядку 100 Вт SuperVOOC, яка забезпечує повний заряд за 28 хвилин, а бездротова 50 Вт AirVOOC справляється з таким завданням за 52 хв. За даними Oppo, акумулятор зберігає до 80% своєї вихідної місткості після 1600 циклів, що вдвічі перевищує індустріальний стандарт.



Модель відповідає вимогам стандарту IP68 по пило- та вологозахищеності. Орієнтовна роздрібна вартість моделі – 820 EUR. Признатися, дуже привабливе співвідношення ціни та фотографічних можливостей. Цікаво, як відгукнеться на це ринок.

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