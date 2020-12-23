SMART business собрал все 18 золотых компетенций Microsoft 

23 декабря 2020 г., 15:45

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Компания SMART business о получении 18-ой золотой компетенции Microsoft. Тем самым в очередной раз подтвердив высокий уровень профессионализма. Выбирая партнера, клиенты ищут специалистов с глубоким опытом, широкой экспертизой и высокой квалификацией в своей отрасли. В партнерской сети Microsoft критерием соответствия таким запросам является подтверждение партнером статуса Gold Certified Partner.

Каждый год SMART business подтверждает это звание, наращивая количество успешных отраслевых проектов по всему миру, углубляя свой опыт и экспертизу в инновационных решениях мирового класса.

Портфель Microsoft включает 18 компетенций в четырех областях:

приложения и инфраструктура;

бизнес-приложения;

данные и искусственный интеллект;

современное рабочее место и безопасность.

«С первых дней наша компания работает в матричной структуре с клиентами в любых отраслях, для решения любых бизнес-задач. Для нас первичны навыки и вторичны должности. Наш подход – определить цели проекта и предложить технологию, готовое решение, методологию, которые позволят достичь этих целей в короткие сроки с возможностью масштабирования, что дает отсутствие рамок для развития. Это требует постоянного обучения, креатива и владения искусством применения технологий», – говорит Наталья Онищук, управляющий партнер SMART business.

Решения Microsoft постоянно развиваются, как и связанные с ними требования к профессионализму. SMART business идет в ногу со временем и следит за всеми изменениями, чтобы использовать новейшие практики и сервисы Microsoft для решения клиентских задач.

«У корпорации Microsoft и у наших партнеров есть общая цель – помочь клиентам достичь большего, улучшая и автоматизируя их бизнес-процессы, помогая им становиться более успешными и конкурентоспособными. Мы вместе достигаем эту цель, объединяя широкий портфель сервисов и технологий Microsoft с сертифицированной экспертизой наших партнеров. Работая вместе со SMART business с клиентами региона Центральной и Восточной Европы, мы видим, что наш партнер непрерывно инвестирует в повышение и расширение своих технологических знаний, и вместе с этим помогает многим компаниям успешно пройти путь цифровой трансформации», – отметил Даниил Биктимиров, partner development manager Microsoft в регионе Multicountry CEE.

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