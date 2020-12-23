Квартальный доход Accenture увеличился до 11,8 млрд. долл.

23 декабря 2020 г., 16:15

0

Tweet

Accenture объявила о результатах деятельности за первый квартал 2021 финансового года, который у нее завершился 30 ноября. Выручка компании за отчетный период составила 11,8 млрд долл., что соответствует росту на 4% в годовом сопоставлении. Операционная рентабельность (operating margin) вышла на уровень 16,1%, что на 50 базисных пунктов выше показателя прошлого года. Операционная прибыль увеличилась на 7% и составила 1,89 млрд. долл. Компания получила новые заказы на сумму 12,9 млрд. долл.: 6,6 млрд. за консалтинговые услуги и 6,3 млрд. долл. услуги аутсорсинга.

Выручка по направлениям деятельности. Коммуникации, медиа и технологии: 2,33 млрд. долл., прирост на 4%. Услуги для организаций финансового сектора: 2,35 млрд. долл., увеличение на 7%.

Здравоохранение и государственные услуги: 2,21 млрд. долл., повышение на 12%. Продуктовое направление: 3,21 млрд. долл. Природные ресурсы: 1,66 млрд. долл., сокращение на 4%.

Выручка по регионам. Северная Америка: 5,48 млрд. долл., прирост на 4%. Европа: 3,97 млрд. долл., увеличение на 5%. Развивающиеся рынки: 2,31 млрд. долл., повышение на 1%.

С учетом успехов, Accenture повысила прогноз на 2021 финансовом году и теперь ожидает рост выручки в диапазоне от 4 до 6% в местной валюте.

Дізнайтесь більше про мікро-ЦОД EcoStruxure висотою 6U