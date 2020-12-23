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Развернутое lifecell оборудование 5G-ready Ericsson Radio DOT System обеспечит скорость до 2 Гб/с

23 декабря 2020 г., 15:35
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Развернутое lifecell оборудование 5G-ready Ericsson Radio DOT System обеспечит скорость до 2 Гб/с

Оператор lifecell сообщил о разворачивании оборудования 5G-ready Radio Dot Ericsson в ТРЦ Retroville. Сейчас с его помощью предоставляются услуги скоростного 4G-интернета во всех помещениях торгового центра, а в будущем оно сможет оперативно обеспечить 5G-покрытие внутри помещений с помощью программных перестроек.

Заявлено, что lifecell и Ericsson впервые применяют такое 5G-ready-решение в Украине. Проект был реализован в киевском ТРЦ Retroville для обеспечения сплошного 4G-покрытия во внутренних помещениях общей площадью более 120 334 кв.м.

Татьяна Костыркина, менеджер проекта компании lifecell отметила: «Мы продолжаем разворачивать 4G-покрытие, в частности обеспечивая качественную связь внутри помещений. Важными факторами при выборе оптимального решения для indoor-покрытия являются технические характеристики оборудования, которые позволяют обеспечить растущий спрос наших абонентов на использование дата-сервисов. Еще одна важная составляющая ― это перспектива быстрой перенастройки и дальнейшего использования этого оборудования после запуска пятого поколения связи. 5G-ready Radio Dot от Ericsson стало решением, которое отвечает всем требованиям для обеспечения наших абонентов качественной связью внутри зданий и будет гарантировать работу сети 5G, когда эта технология станет доступной в Украине».

Микроантенна Radio Dot System ― компактное устройство весом 300 г. Установка одной антенны занимает всего 4 минуты. При этом использование Radio Dot System позволяет повысить пропускную способность сети в несколько раз и свести к нулю количество обрывов связи. Энергопотребление Radio Dot System ниже, чем у традиционных решений для обеспечения покрытия внутри зданий.

Игорь Сребродолський, директор по развитию бизнеса в Украине компании Ericsson прокомментировал: «Главная задача решения Ericsson Radio Dot System ― обеспечение мобильной связи высокого качества внутри помещений. С помощью инновационного активного антенного элемента Radio Dot System предоставляет покрытие и емкость для различных пользователей в средних и больших помещениях. Растущий спрос на качественный интернет для просмотра потокового видео с разрешением 4K / 8K и другие развлекательные сервисы требуют от операторов развертывания отдельного покрытия внутри зданий. И мы рады поддержать lifecell для обеспечения полноценного indoor-покрытия 4G, а впоследствии и 5G, когда появится спрос на сервисы на базе 5G».

С приходом следующего поколения связи Radio Dot System сможет работать в частотном диапазоне 3-6 ГГц и достигать скорости передачи данных до 2 Гбит/с.

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