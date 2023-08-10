Вже понад 519 тисяч українців скористалися чатботом єВорог

10 августа 2023 г., 8:15

«Наші воїни щоденно нищать ворога та звільняють українські території. Однак і вони потребують нашої допомоги. Надсилайте дані про техніку росіян у єВорог @evorog_bot», заявив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.



Вже понад 519 тисяч сміливих українців скористалися чатботом. Усі фото, відео та дані про розміщення російської техніки відображаються в системі ситуаційної обізнаності Сил оборони України. Після верифікації наші воїни перетворюють її на брухт.



Військовим важлива інформація про транспортування ворожої техніки залізницею, а також про місця, де росіяни розвантажують її разом з боєприпасами. Пишіть у єВорог, якщо помітили колони окупантів, засоби РЕБ, бензовози та позиції артилерії.



Найголовніше - не забувайте про правила безпеки. Робити фото/відео потрібно тільки з безпечної відстані. А після відправки даних - очистьте галерею та видаліть історію листування з чатботом.



Дякуюємо кожному, хто долучається до боротьби. Крок за кроком наближаємо нашу перемогу та допомагаємо воїнам ефективніше протидіяти ворогу.

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