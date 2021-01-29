Система IBM Tririga поможет создать в офисах безопасную рабочую среду

29 января 2021 г., 17:25

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Компания IBM представила новые возможности Tririga – интегрированной системы управления рабочей средой. Используя средства искусственного интеллекта (ИИ) и анализируя данные практически в реальном времени, система помогает компаниям создавать безопасную и эффективную рабочую среду, способствующую повышению продуктивности сотрудников. Новые возможности решения включают динамическое планирование рабочего пространства, навигацию внутри зданий и виртуального ассистента. Эти функции призваны помочь компаниям вернуться к офисному режиму работы, оптимизировать рабочую среду, повысить уровень комфорта и продуктивность сотрудников.

Из-за Covid-19 компаниям пришлось срочно перестраивать свою работу и внедрять современные цифровые технологии. В недавнем исследовании, проведенном IBM Institute for Business Value, 59% руководителей отметили, что пандемия ускорила цифровую трансформацию бизнеса. Во всем мире началась вакцинация, и компании готовятся вернуться к офисному формату работы. Для этого нужно разработать безопасные и гибкие стратегии возврата в офис и создать гибридную рабочую среду, которая, скорее всего, сохранится и после пандемии.

Сотрудники ищут возможности сочетать удаленную работу и работу в офисе. Гибкость при этом становится новой нормой для бизнеса – наравне с повышенным вниманием к комфорту сотрудников и их продуктивности. Благодаря новым функциям система IBM Tririga станет универсальным решением, которое поможет не только реализовать краткосрочные цели по возвращению к офисной работе, но и заложит основы для долгосрочных инициатив.

Работу над расширением функций системы Tririga компания IBM вела в тесном сотрудничестве со своими технологическими партнерами – компаниями Cisco и Esri, мировым лидером в сфере геолокационной аналитики.

Esri предоставляет решение для картографирования помещений, которое позволит больше не тратить время на поиск свободных рабочих столов, переговорных комнат или коллег по работе. Сочетание IBM Tririga и ArcGIS Indoors представляет собой мощную систему для управления зданиями и помещениями.

Опираясь на взаимодействие с Cisco DNA Spaces, IBM предлагает варианты интеграции с Tririga, например системы построения тепловых карт плотности, которые позволяют практически в реальном времени контролировать заполненность помещений. Такие системы предупреждают менеджеров о количестве людей, используя для этого сети Wi-Fi и датчики присутствия. Далее на основании этой информации можно регулировать потоки людей в зонах высокой проходимости. Специальные API позволяют автоматизировать некоторые процессы. Например, с их помощью можно автоматически вызывать специалистов клининговой службы по достижении определенного количества людей в помещении.

Tririga – это решение, которое позволяет получить всю необходимую информацию сразу. Его можно развернуть как на физических серверах в офисном пространстве, так и в гибридной облачной среде. Tririga поможет обеспечить безопасность рабочего пространства и повысить продуктивность сотрудников. Система также является важным компонентом IBM Watson Works – пакета решений, специально разработанного для компаний, которые возвращаются к офисной работе и хотят создать гибкую рабочую среду. В составе Watson Works система Tririga отвечает за готовность помещений и офисных служб к новым условиям труда.

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