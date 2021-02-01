КПД и стабильность крупных солнечных модулей на базе перовскита возросли

1 февраля 2021 г., 10:55

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Исследователи из Окинавского института науки и технологий (OIST) улучшили стабильность и эффективность увеличенных в масштабе перовскитных солнечных модулей, которые они создали с помощью новой технологии, снижающей количество дефектов. Их результаты были представлены 25 января в журнале Advanced Energy Materials.

Дефекты на границах между отдельными зернами перовскита могут мешать движению носителей заряда из слоя перовскита в транспортные слои, снижая эффективность солнечной батареи. Влажность и кислород также могут разрушать активный слой на этих дефектных участках, сокращая срок службы устройства.

Увеличение размеров таких солнечных элементов является сложной задачей, поскольку при этом дефекты становятся более выраженными, особенно в тонком слое перовскита.

Поэтому ученые OIST в модулях габаритами 5×5 и 10×10 см решили удвоить толщину перовскитных плёнок против обычной, Кроме того они добавили хлорид аммония для улучшения растворимости иода свинца — одного из материалов, используемых для образования перовскита. Позже аммиак был удален из раствора перовскита, что снизило уровень примесей в полученной плёнке.

В целом солнечные модули размером 5×5 см показали более высокую эффективность — 14,55%, чем модули, изготовленные без хлорида аммония — 13,06%, и через два месяца (1600 часов) эксплуатации их КПД всё ещё составлял более 80% от первоначального значения. Более крупные модули 10×10 см имели КПД 10,25% и сохранили высокий уровень эффективности более 1100 часов, или почти 46 дней.

Эти результаты являются многообещающим шагом к выпуску перовскитных солнечных модулей промышленного размера, сопоставимых с кремниевыми по эффективности и стабильности.

На следующем этапе своих исследований команда планирует дополнительно улучшить свою методику, заменив синтез перовскита из раствора его кристаллизацией из паровой фазы, а также попытается довести габариты модулей до 15×15 см.

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