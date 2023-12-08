Штучний інтелект на варті виявлення та реагування на мультихмарні та гібридні загрози

08.12.2023 г.
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ГеннадийАрмашула
Определение наиболее профессиональных ИТ-управленцев, лидеров и экспертов в своих отраслях
Кто внес наибольший вклад в развитие украинского ИТ-рынка.
Награды «Продукт года» еженедельника «Компьютерное обозрение» за наиболее выдающиеся ИТ-товары
Место проведения: zoom
Организатор: NWU
WWW: vectranwuwebinar.getresponsepages.com/
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