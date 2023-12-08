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Штучний інтелект на варті виявлення та реагування на мультихмарні та гібридні загрози

Место проведения: zoom

Организатор: NWU

WWW: vectranwuwebinar.getresponsepages.com/

  

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