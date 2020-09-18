Що таке VMworld і чому треба приняти в ньому участь? 

18 сентября 2020 г., 12:00

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VMworld - це головна подія року в області віртуалізації, в цьому році воно відбудеться в період з 29 вересня по 1 жовтня. Головна новина, звичайно ж, в тому, що VMworld 2020 Online - повністю безкоштовний для всіх бажаючих.



Цього року була анонсована велика кількість продуктів, не лише для віртуалізації ЦОД, а також за напрямками безпеки, автоматизаціґ, гібридних хмарних рішень та управління мобільними пристроями.

У програмі VMworld виділили такі тематичні напрямки: гібридні і хмарні середовища, адміністрування додатків, мережева безпека, а також машинне навчання і IoT.



Для мережевих інженерів будуть представлені платформи для керування інфраструктурою ЦОД та віддаленими офісами, зокрема, про VMware NSX SD-WAN. Система спрощує розподіл політик безпеки в хмарному середовищі. Фахівці VMware також розкажуть, як захистити мережі в ЦОД хмарного провайдера.



Не оминуть стороною і Kubernetes. Інженери компанії з колегами розкажуть, як розгорнути контейнеризовані додатки на vSphere, щоб їх продуктивність не деградувала.



Крім інструментів для провайдерів, будуть говорити про інструменти для користувачів хмарних сервісів. Розкажуть про нововведення Workspace ONE. Це - рішення для адміністрування додатків на десктопах і мобільних пристроях.



Безкоштовно для всіх зареєстрованих участників буде доступно:

7 лайв-каналів безпосередньо в дати конференції в режимі стрімінга.

Більш ніж 500 сесій VMworld, доступних за запитом на порталі заходи.

Solutions Exchange - розділ з інформацією від всіх спонсорів і вендорів рішень.

Лабораторні роботи Hands on Labs - одна з найцікавіших частин заходу. Будуть свіжі Лаби, і можна буде ознайомитися з інтерфейсом нових продуктів онлайн.



Під час конференції відбудуться прямі трансляції виступів. Тому відвідати VMworld можна не виходячи з дому.

Участь у конференції безкоштовна.

Реєструйтеся вже сьогодні!

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