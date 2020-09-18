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Рынок игровых ПК региона EMEA показал взрывной рост

18 сентября 2020 г., 12:25
Рынок игровых ПК региона EMEA показал взрывной рост

Согласно подсчетам лондонского офиса IDC, во втором квартале 2020 г. в страны EMEA отгружено не менее 2 млн игровых десктопов и ноутбуков, благодаря чему результат годичной давности был улучшен на 33,0%.

Не менее оптимистичным выглядит прогноз на текущую и последнюю календарные четверти, по итогам которых рост локального рынка ожидается на уровне 26,3% и 10,1% соответственно. Как результат, в целом за 2020 г. ожидается позитивная динамика в размере 16,4%. Долгосрочный прогноз говорит об увеличении объема поставок в 2024 г. до 8,7 млн устройств при показателе CAGR в размере 1,4%.

На фоне масштабного локдауна спрос на игровые компьютеры в Западной Европе по итогам второго квартала вырос на 29,6%. Поставки игровых ноутбуков увеличились на 40,7%, а специализированных настольных систем — на 12,9%. Центральная и Восточная Европа отчиталась увеличением рынка на 39,8%.


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