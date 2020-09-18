 
`

СПЕЦИАЛЬНЫЕ
ПАРТНЕРЫ
ПРОЕКТА

Дайджест событий за неделю
№ 37 (1232)

06.09 - 13.09

читать

Архив номеров

Какие твердотельные диски вы используете в критичных серверных приложениях?

Колонка

Александр
Орехов
Сингулярная

Best CIO

Определение наиболее профессиональных ИТ-управленцев, лидеров и экспертов в своих отраслях

Человек года

Кто внес наибольший вклад в развитие украинского ИТ-рынка.

Продукт года

Награды «Продукт года» еженедельника «Компьютерное обозрение» за наиболее выдающиеся ИТ-товары

  
Главная » Новости

HP анонсировала аппараты печати LaserJet Enterprise 400

18 сентября 2020 г., 11:55
0 
 

HP анонсировала аппараты печати LaserJet Enterprise 400

На ежегодной глобальной конференции для партнеров HP Reinvent компания HP Inc. представила устройства печати HP LaserJet Enterprise 400, соответствующие требованиям крупных компаний по управлению и безопасности. Новинки отличаются компактностью, обеспечивают широкие возможности работы в современном офисе и удобство для удаленных сотрудников.

В условиях перевода сотрудников на дистанционную работу, растет спрос на производительные, удобные в управлении и подключении устройства, которые соответствуют требованиям корпоративной безопасности и дают возможность пользователям работать из любой точки.

«Пандемия COVID-19 привела к появлению гибкого формата работы и посещения офисов. Даже после прекращения пандемии 72% сотрудников хотели бы работать удаленно как минимум два дня в неделю, — отмечает Ксавьер Гарсия (Xavier Garcia), глобальный руководитель и генеральный менеджер подразделения Print Hardware Solutions HP Inc. — Мы считаем, что появление этих новых компактных и мощных устройств полностью соответствует требованиям современного бизнеса. Новинки сочетают в себе всё, что можно ожидать от устройств печати корпоративного класса. HP LaserJet Enterprise 400 способны эффективно удовлетворять потребности сотрудников в печати вне зависимости от того, идет ли речь о традиционном офисе или об удаленном формате работы».

Среди преимуществ новых моделей серии LaserJet отмечается решение HP Sure Start с автоматическим восстановлением, которое обнаруживает атаки и уязвимости и позволяет автоматически восстановить BIOS.

Встроенный HP Trusted Platform Module (TPM) призван обеспечивать надежную защиту данных с помощью сертифицированных закрытых ключей и повышает безопасность зашифрованных учетных данных и другой информации, хранящейся на принтере или МФУ.

Новинки также располагают возможностью простого удаленного управления самими устройствами и их настройками с помощью программного обеспечения HP Web Jetadmin и HP JetAdvantage Security Manager.

Аппараты печати обеспечивают быстрое развертывание и интеграцию решений HP и сторонних производителей с платформой HP Open Extensibility Platform. В них реализована работа с картами доступа сотрудников и имеются возможности использовать персонализированные настройки для печати.

Также HP анонсировала новую версию микропрограммного обеспечения HP FutureSmart, которое гарантирует согласованную и безопасную работу операционной системы для всех корпоративных принтеров HP. Представленное микропрограммное обеспечение FutureSmart 5, которое поставляется с устройствами серии LaserJet Enterprise 400, помогает клиентам защитить свои инвестиции, дает им дополнительный уровень безопасности и обеспечивает готовность к новым рабочим процессам, в том числе в облачных средах.

«Типичные атаки на принтер могут использовать более старые версии микропрограммного обеспечения и позволяют перехватить и остановить работу устройства, — говорит Марк Вена (Mark Vena), старший аналитик компании Moor Insights & Strategy. — HP борется с подобными рисками безопасности устройств печати с помощью многоуровневого подхода к защите устройств, включая расходные материалы в нем».


Вы можете подписаться на наш Telegram-канал для получения наиболее интересной информации

0 
 

Напечатать Отправить другу

Читайте также

  

Slack подает жалобу на Microsoft и требует антимонопольного расследования от ЕС

Последние обсуждения

ТОП-новости

ТОП-блоги

ТОП-статьи

 
Реклама

  •  Home  •  Рынок  •  ИТ-директор  •  CloudComputing  •  Hard  •  Soft  •  Сети  •  Безопасность  •  Наука  •  IoT

  