HP анонсировала аппараты печати LaserJet Enterprise 400

18 сентября 2020 г., 11:55

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На ежегодной глобальной конференции для партнеров HP Reinvent компания HP Inc. представила устройства печати HP LaserJet Enterprise 400, соответствующие требованиям крупных компаний по управлению и безопасности. Новинки отличаются компактностью, обеспечивают широкие возможности работы в современном офисе и удобство для удаленных сотрудников.

В условиях перевода сотрудников на дистанционную работу, растет спрос на производительные, удобные в управлении и подключении устройства, которые соответствуют требованиям корпоративной безопасности и дают возможность пользователям работать из любой точки.

«Пандемия COVID-19 привела к появлению гибкого формата работы и посещения офисов. Даже после прекращения пандемии 72% сотрудников хотели бы работать удаленно как минимум два дня в неделю, — отмечает Ксавьер Гарсия (Xavier Garcia), глобальный руководитель и генеральный менеджер подразделения Print Hardware Solutions HP Inc. — Мы считаем, что появление этих новых компактных и мощных устройств полностью соответствует требованиям современного бизнеса. Новинки сочетают в себе всё, что можно ожидать от устройств печати корпоративного класса. HP LaserJet Enterprise 400 способны эффективно удовлетворять потребности сотрудников в печати вне зависимости от того, идет ли речь о традиционном офисе или об удаленном формате работы».

Среди преимуществ новых моделей серии LaserJet отмечается решение HP Sure Start с автоматическим восстановлением, которое обнаруживает атаки и уязвимости и позволяет автоматически восстановить BIOS.

Встроенный HP Trusted Platform Module (TPM) призван обеспечивать надежную защиту данных с помощью сертифицированных закрытых ключей и повышает безопасность зашифрованных учетных данных и другой информации, хранящейся на принтере или МФУ.

Новинки также располагают возможностью простого удаленного управления самими устройствами и их настройками с помощью программного обеспечения HP Web Jetadmin и HP JetAdvantage Security Manager.

Аппараты печати обеспечивают быстрое развертывание и интеграцию решений HP и сторонних производителей с платформой HP Open Extensibility Platform. В них реализована работа с картами доступа сотрудников и имеются возможности использовать персонализированные настройки для печати.

Также HP анонсировала новую версию микропрограммного обеспечения HP FutureSmart, которое гарантирует согласованную и безопасную работу операционной системы для всех корпоративных принтеров HP. Представленное микропрограммное обеспечение FutureSmart 5, которое поставляется с устройствами серии LaserJet Enterprise 400, помогает клиентам защитить свои инвестиции, дает им дополнительный уровень безопасности и обеспечивает готовность к новым рабочим процессам, в том числе в облачных средах.

«Типичные атаки на принтер могут использовать более старые версии микропрограммного обеспечения и позволяют перехватить и остановить работу устройства, — говорит Марк Вена (Mark Vena), старший аналитик компании Moor Insights & Strategy. — HP борется с подобными рисками безопасности устройств печати с помощью многоуровневого подхода к защите устройств, включая расходные материалы в нем».

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