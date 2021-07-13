Sharp/NEC анонсировала новые проекторы для бизнеса серии ME

13 июля 2021 г., 14:25

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Компания Sharp NEC Display Solutions Europe представила новейшие модели коммерческих проекторов для бизнеса NEC ME. Эта серия нацелена на небольшие конференц-залы и учебные классы.

Новые проекторы при своих компактных размерах оснащены встроенными динамиками мощностью 16 Вт, интерфейсом HDMI и поддержкой перспективной технологии обработки сигнала 4K при кадровой частоте 30 Гц. Заявлено, что используемые в проекторах лампы располагают ресурсом до 20 000 часов непрерывной работы.

Организация конференц-связи с несколькими источниками, эффективные инструменты разделения экрана и наличие беспроводного интерфейса связи существенно расширяют возможности использования новых проекторов Sharp/NEC серии МЕ. Несколько пользователей могут подключаться к конференции и обмениваться контентом, не делая никаких переключений кабелей. Кроме того, обе модели проекторов имеют оптический зум, что позволяет легко найти для них место в комнате или установить на существующем подвесном кронштейне.

Алистер Раунд (Alistair Round), руководитель производственного направления по коммерческим проекторам в Sharp NEC Display Solutions Europe, заявил: «Мы очень рады представить две последние модели серии NEC ME. Они разработаны с учетом всего имеющегося опыта и являются еще более компактными, легкими и современными, чем предыдущие модели. Мы стремимся обеспечить клиентам возможность удобного взаимодействия и обмена идеями в офисах и учебных классах с помощью универсальных мобильных проекторов независимо от сферы применения. Наши проекторы имеют высокий уровень безопасности при минимальной стоимости эксплуатации».

Технические характеристики проекторов:

NEC ME403U — WUXGA, разрешение 1920×1200, яркость 4000 AL, оптический зум 1,6;

NEC ME383W — WXGA, разрешение 1280×800, яркость 3800 AL, оптический зум 1,7.

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