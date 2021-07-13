Wi-Fi камеры видеонаблюдения TP-Link Tapo представлены в Украине

13 июля 2021 г., 14:55

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В состав новой линейки камер видеонаблюдения TP-Link Tapo вошли три модели — Tapo C310, Tapo C210 и Tapo C110.

Модель Tapo C310 — это уличная Wi-Fi камера с корпусом, который соответствует требованиям стандарта IP66, что позволяет защититься от капризов погоды. Tapo C310 снимает видео с разрешением 3 Мп, может быть подключена при помощи Ethernet-кабеля либо с использованием Wi-Fi и позволяет получить детализированное изображение даже в полной темноте на расстоянии до 30 метров. Отснятое видео можно хранить на карте памяти MicroSD с макимальной емкостью 128 ГБ. Если Tapo C310 зафиксирует движение в зоне наблюдения, устройство отправляет уведомление с помощью фирменного приложения Tapo. В списке дополнительных преимуществ отметим двухстороннюю аудиосвязь для общения с гостями и курьерами служб доставки (для этой цели предусмотрены встроенный динамик и микрофон), а также наличие аудио- и световой сигнализации, которая поможет отпугнуть незванных гостей.

Рекомендованная розничная цена TP-Link Tapo C310 составляет 1499 грн.

Камера Tapo C210 предназначена для использования в помещениях и может устанавливаться на стене либо крепиться на потолок (монтажные винты и пластина входят в комплект поставки). Объектив камеры поворачивается на 360 градусов по горизонтали и на 114 градусов по вертикали, что значительно расширяет зону наблюдения. Tapo C210 снимает видео с разрешением 3 Мп, обеспечивает детализированное изображение в полной темноте на расстоянии до 9 метров, а отснятый материал можно хранить на карте памяти MicroSD с максимальной емкостью 256 ГБ. В остальном функции Tapo C210 примерно такие же, как у старшей модели — двухсторонняя аудиосвязь, что позволяет общение с близкими и домашними питомцами, звуковая и световая сигнализация, мгновенные уведомления при обнаружении движения и управление через приложение Tapo, в котором можно объединить до 32 камер.

Рекомендованная розничная цена TP-Link Tapo C210 составляет 1199 грн.

Технические характеристики младшей модели Tapo C110 почти полностью повторяют спецификации Tapo C210. В то же время она выпускается в другом дизайне, предназначена для установки на горизонтальной поверхности либо на стене (монтажные винты и пластина входят в комплект поставки) и оснащена неподвижным объективом.

Рекомендованная розничная цена TP-Link Tapo C110 составляет 999 грн.

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